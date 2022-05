“Soy un fiel creyente que los medios locales son importantísimos”, dijo Lacalle Pou en Maldonado

El presidente de la República, junto con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, fue uno de los principales oradores de la apertura de la conferencia de Unesco por el Día de la Libertad de Prensa, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones. También enviaron un mensaje grabado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Bajo el lema “Periodismo bajo asedio digital”, la Conferencia Global por el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022, organizada por la Unesco, se desarrolla hasta el jueves 5 de mayo. A la instancia, también asistieron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés; los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; de Turismo, Tabaré Viera; de Defensa Nacional, Javier García, y el intendente interino, José Luis Rapetti.

“Uruguay fue sede de muchos eventos, porque siempre supimos que había un día después”, indicó Lacalle Pou en su oratoria, en referencia a cómo el país enfrentó el período de pandemia por COVID-19.

En referencia al tema de la conferencia, consideró: “Estamos viviendo un cambio de época bien estimulante y atractivo, en lo que se ha convertido una forma horizontal de comunica-ción entre ciudadanos y gobernantes, y eso nos desafía”. “Sumado a que antes había pocos emisores de mensajes y receptores de mensajes que tuvieran la cultura suficiente para recepcionar. Somos todos emisores y receptores”, reflexionó.

La importancia de los medios locales

El presidente añadió que “muchas veces no se tiene la preparación para tratar la información”, y que para ello están los periodistas profesionales.

“Por eso, en este cambio de época de micropoder, con un celular, tenemos que dar certezas a la profesión del periodista, que no habla solo de la libertad de opinión, sino también de la de trabajo”, aseguró. Y añadió: “Soy un fiel creyente en que los medios locales son importantísimos (…) En estos tiempos de globalización, la posibilidad de tener la información de su pago, de su pueblo, es muy importante y eso es vital para el ejercicio de los derechos democráticos”.

Respecto a la inmediatez de las noticias, dijo que la ética de la profesión es cada vez más importante “y entre medio de esas tensiones están los gobernantes”. “Y la primera determinación de un gobernante tiene que ser no regular (a los medios de comunicación), no avanzar sobre regulaciones, porque es un pilar fundamental para la democracia la tarea que cumplen los periodistas”.

“La capacidad de educar a los ciudadanos sobre cómo, qué y hasta dónde involucrarse en determinadas noticias es fundamental, porque lo otro es tapar el sol con un dedo”, expresó. Por eso, calificó a estos foros como muy importantes, porque ayudan a todos a entender la nueva realidad, dijo.

Fake news

Habló también de las noticias falsas (conocidas como fake news) o los rumores, que, según recordó, siempre existieron y vendían más. “Las noticias falsas tenían un desarrollo mucho más lento que en la actualidad y hay una gran parte de la población que está dispuesta a creer que son ciertas”, sostuvo.

“La inteligencia artificial, los algoritmos y la neurociencia son factores que están en permanente interacción, lo que está demostrado en las redes sociales”, agregó Lacalle, al reiterar la importancia de educación como factor indispensable para educar a los públicos. El presidente dijo que en Uruguay existe, desde el actual Gobierno y a lo largo de su historia, “un respeto general e irrestricto a la libertad con responsabilidad”.

Un honor

Por su parte, en diálogo con Comunicación Presidencial, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, explicó que se trata del mayor evento que realiza Unesco y que representa un honor para Uruguay haber sido elegido como anfitrión.

Uno de los aspectos valorados por ese organismo internacional para esta elección es el respeto del país por la libertad de prensa y la libertad de expresión, añadió.

Consideró que el desarrollo de este encuentro representa una oportunidad para que Uruguay potencie su visibilidad en el mundo, ya que se produce un importante arribo de participantes, con capacidad de reproducir sus opiniones a nivel global, como periodistas, propietarios de medios de comunicación, académicos y dirigentes de organizaciones no gubernamentales.

Respecto al lema del evento, “Periodismo bajo asedio digital”, dijo que las nuevas tecnologías generan ventajas, pero también algunos riesgos, como su utilización para “vigilar, controlar y castigar” a periodistas.

Además, consideró necesario definir cómo asegurar la supervivencia de los medios de comunicación tradicionales, ante la irrupción de las nuevas tecnologías.

Eventos fundamentales

Mientras tanto, en declaraciones a la prensa presente en el lugar, el jefe comunal interino señaló que la libertad de prensa forma parte de un concepto mucho más amplio como es la libertad de individuo, y es tan importante que contribuye a formar al hombre libre y útil en la democracia. No es solo la educación, dijo José Luis Rapetti, sino la difusión que se alcanza con niveles de aceptación de lo que expresan los periodistas.

El jefe comunal también mostró su preocupación por la mal llamada “libertad de prensa” que se manifiesta en países con regímenes totalitarios, que se le llama así, pero es una prensa servil a los intereses espurios que dominan al individuo y lo someten.

La verdadera libertad de prensa es la que existe en un régimen democrático, donde se puede formar un pensamiento libre. Eso se consigue con una enseñanza laica.

El jefe comunal sostuvo que estos eventos son fundamentales y más que se realicen en el Centro de Con-venciones, que la IDM pagó, un lugar amplio, presentable a otras partes del mundo.

Recordó que el intendente Enrique Antía, a pesar de que el gobierno nacional de la época debió hacerse cargo, pero no lo hizo, lo finalizó, pensando en un turismo que distribuye los ingresos hacia abajo y desmitifica lo que muchos creen de Punta del Este.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa está establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1993.