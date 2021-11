Subcomisario Perdomo fue imputado de un delito de tráfico interno de armas

El subcomisario Richard Nery Perdomo Lago fue imputado en la tarde de la víspera de un delito de tráfico interno de armas de fuego y otro de falsificación ideológica por un particular. La jueza Andrea Camaño –juzgado letrado de primer turno de San Carlos aceptó el planteo de formalización efectuado por el fiscal de segundo turno carolino Jorge Vaz, según consignó la periodista María Laura Do Carmo Iraola de Fm Gente. El plazo dictado por la magistrada es de sesenta días contados desde la víspera al tiempo que el ahora imputado deberá cumplir con una serie de medidas cautelares como la fijación de un domicilio y no salir al extranjero

El subcomisario Perdomo compró una pistola Glock calibre 9 milímetros al ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira, hoy condenado por varios delitos cometidos en su condición de funcionario público. Tanto el comprador como el vendedor de esa arma de fuego no cumplieron con los requisitos legales a la hora de notificar la compraventa de la misma.