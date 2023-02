Subdirectora General de Turismo de la IDM renunció al sector Todos por Maldonado

La interna del sector Todos Por Maldonado liderado por el intendente Enrique Antía se agitó en los últimos días a partir de la renuncia a la agrupación presentada por la subdirectora general de Turismo, Melina Bentancur.

El contenido de la misiva fue dado a conocer en las últimas horas por la periodista Laura Do Carmo, quien subió una copia de la misma a sus redes sociales.La nota de renuncia está fechada en febrero de 2023 y dirigida al líder del sector con el siguiente encabezamiento: “Sr. Enrique Antía. Presente”. El citado encabezamiento no incluye el título universitario, ni el cargo de intendente municipal que ostenta Antía.

“Quiero expresar mi voluntad de retirarme del sector Todos Por Maldonado, a nivel departamental, y Mejor País a nivel nacional. Entiendo que no se ha cumplido con la palabra empeñada en el acuerdo político que acordamos luego de las elecciones del 27 de setiembre de 2020”, comienza la nota.

“Le recuerdo que milito en ese sector desde el año 1998, junto a la agrupación de turno que lidera mi padre, Jesús Bentancur”; le señala Bentancur al intendente como si éste no recordara tal situación. “Triunfamos en tres oportunidades con usted al frente (2000. 2015 y 2020), y en la última asumí con gran responsabilidad y compromiso el liderazgo. Encabecé la lista en el momento más difícil de mi vida, y con gran pasión, convicción, esfuerzo, como es de público conocimiento, logramos 7.846 votos”, señala Bentancur al recordar el grave accidente de tránsito que sufrió y que casi le cuesta la vida.

“Me retiro de este sector con hondo pesar pero con la convicción que de mi lado siempre hubo lealtad, voluntad y respeto. No perteneceré a un sector donde la mujer no tiene lugar”, finaliza la nota.

La actual subdirectora general de Turismo comunicó a varios medios que no dejará el cargo. La nota fue presentada antes de su viaje a Colombia donde se encuentra en un encuentro turístico.

El día antes de que trascendiera la misiva Bentancur publicó el siguiente twitter en su muro “El verdadero discípulo es el que supera al maestro”. Aristóteles #Fuedicho