SUDEI sostiene que de aprobarse los artículos de la Rendición de Cuentas Spotify no pagaría más de lo que paga actualmente

La Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (SUDEI), que representa a más de 4.500 artistas del país, espera la aprobación de los artículos 284 y 285 de la ley de Rendición de Cuentas que introducen cambios en la ley de Derechos de Autor (Ley 9.739) y reconocen el derecho de los intérpretes a recibir una retribución por la reproducción de sus obras en plataformas digitales.

El colectivo “confía” en que los artículos, que fueron votados recientemente en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sean aprobados esta semana en la votación del plenario “ya que se trata de un tema de estricta justicia”.

SUDEI reafirma que las modificaciones incluidas en estos artículos plantean una redistribución administrativa en el pago de los derechos entre productores e intérpretes, pero no un pago doble, por lo que de aprobarse estos artículos las plataformas no deberán pagar más de lo que pagan actualmente.

Trato más justo

En ese sentido, señalan que los cambios propuestos no pretenden afectar el negocio de las plataformas digitales, por el contrario, buscan lograr un trato más justo entre autores, intérpretes, productores discográficos y plataformas digitales.

“Estos artículos suponen el reconocimiento legal de un derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes que ha sido postergado desde el inicio de la nueva modalidad de la industria digital. Responden a la necesidad de corregir la situación de vulnerabilidad en la que hoy se encuentran muchos de nuestros artistas en todo el país”, señaló Gabriela Pintos, directora general de SUDEI.

Las organizaciones internacionales AEPO ARTIS (Asociación de Organizaciones Europeas de Intérpretes, FILAIE (Federación Ibero-Latinoamericana de artistas intérpretes o ejecutantes), FIM (Federación Internacional de Músicos) y SCAPR (Consejo de Sociedades para la Gestión Colectiva de Derechos de los Artistas Intérpretes o ejecutantes) han manifestado su apoyo a la modificaciones propuestas respecto a la Ley de Derechos de autor, en la Rendición de Cuentas.

A través de una carta dirigida al Senado, las entidades defienden el “derecho a la remuneración por la puesta a disposición de fonogramas y grabaciones audiovisuales administrado a través de la gestión colectiva como único medio de garantizar a los artistas e intérpretes o ejecutantes una justa remuneración por la utilización de su música a través de plataformas de streaming y descargas”.

“Argumentos falsos”

Las autoridades de SUDEI destacan la gran apertura y compromiso de todos los legisladores en el tratamiento de esta temática durante los últimos meses, “más aún ante las diferentes acciones que representantes de multinacionales y otros organismos del sector han llevado a cabo con el fin de entorpecer la discusión con argumentos falsos y amenazas”.

En tanto, ratifican que el reconocimiento de un derecho de remuneración a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes es el único medio de garantizar los derechos fundamentales de autor y conexos, así como el derecho al trabajo de los artistas uruguayos, respetando la libertad de asociación, el libre comercio y la libertad de empresa.

De justicia

Artistas de diversos ámbitos han manifestado su apoyo, destacando la importancia de poder hacer efectivo el derecho a cobrar por la difusión de sus obras en el ámbito digital, al igual que el resto de los actores del sector que sí reciben una retribución.

“No se trata de que plataformas como Spotify vayan a pagar más, simplemente hay que contemplar una tercera parte. Están los autores, Cámara del Disco y ahora intérpretes a los que nos corresponde recibir el pago por la difusión de nuestras obras en internet” señaló Fernados “Lolo” Viña, de Sonora Palacio.

“Los intérpretes uruguayos nos encontramos frente a un problema que no es político, sino de justicia. Necesitamos urgentemente que se aprueben en el Plenario estos artículos. Donde sea que las personas estén escuchando nuestra música en algún medio digital, y no por un disco que compraron, nosotros no lo estamos cobrando, lo estamos regalando”, añadió Alvin Pintos, del Cuarteto de Nos.

Otros artistas como Gerardo Nieto, Majo y La del 13, Yetsi Prieto, Santiago Tavella, Miguel Muniz, Rolando Paz y Nestor “Bocha” Lozano insistieron en que es de vital importancia que todos los artistas intérpretes cobren lo que tienen que cobrar por el uso de sus obras en el entorno digital.

La aprobación definitiva de los artículos modificativos de la Ley de Derechos de autor, incluidos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, marcará un hito a nivel regional, posicionando a Uruguay a la vanguardia en la protección de los derechos de intérpretes en la era digital, junto a países como México, República Dominicana y Panamá, sostuvieron.