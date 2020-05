Referentes locales del surf expresaron su preocupación por la repercusión que ha tomado este deporte en las últimas semanas en una reunión que mantuvieron con el Intendente, Jesús Bentancur, el director de deportes, Martín Laventure e integrantes de la Prefectura. El objetivo de esta reunión fue discutir la situación de estos deportistas en la emergencia sanitaria, y coordinar acciones para evitar aglomeraciones como las que se dieron durante el pasado fin de semana y que los puso en el ojo de la tormenta.

El director de deportes de la Intendencia, Martín Laventure, dijo a Correo de Punta del Este que una de las principales preocupaciones de los últimos fines de semana es la llegada de surfistas de diferentes departamentos.

“Hay una gran afluencia, principalmente de surfistas de Montevideo y Canelones. Pero además se está dando la presencia de personas que no son surfistas habituales” dijo. Sobre este punto coincidió Luisma Iturria, surfista local quien también explicó que se han visto en playas de Punta del Este, La Barra y Manantiales, “surfistas de verano”, “personas que como no pueden practicar otro tipo de deporte, hacen esto”.

Quedarse en casa

Laventure dijo que desde la Intendencia se exhortará a que estos deportistas no vengan al departamento mientras dure la emergencia sanitaria. Además, Iturria agregó que desde los referentes de este deporte en el departamento se espera que los surfistas busquen espacios con poca gente para entrar al mar, y así evitar situaciones como las que se pudieron ver el fin de semana del primero de mayo en muchas playas. “Creo que va a ser difícil que se repita esa situación de aglomeración porque ya empezó el frío, pero por este tiempo tenemos que cuidarnos, por ejemplo evitando ir de a varios a la playa, compartir el protector solar, o el mate” comentó y agregó: “queremos que siga la actividad pero evitando los riesgos”.

El director de deportes de la IDM explicó que con la presencia de Prefectura en las playas que suelen elegirse más para este deporte, se extremará la exhortación de entrar y salir de a uno del mar, evitando reuniones previas y posteriores, desalentando así las aglomeraciones. Además, se prohibirá estacionar en algunos lugares cerca de las entradas de las playas para evitar congestionamiento de vehículos. “Queremos pedirles a ellos que tomen conciencia, que puedan hacer deporte, pero que busquen los mejores horarios y lugares donde hay menos gente”.

Por su parte, Iturria dijo que el mensaje que quieren darle a los practicantes de este deporte es que hagan un buen uso de los espacios libres. “Queremos exhortar a quitarle la parte social al surf por ahora, que se cuiden en la previa y después de salir del mar y que se queden surfeando en sus zonas”.

“Es bueno que comience a haber prácticas deportivas de vuelta, y en eso es lo que estamos en todos los deportes, algunos más fácil como este y otros más complicados, pero ya estamos preparando diferentes protocolos en conjunto con la Secretaría Nacional de Deporte y al Ministerio de Salud Pública para que se puedan empezar a realizar otros deportes” explicó Laventure.

La opinión de un infectólogo

Días atrás Montevideo Portal entrevistó al infectólogo y jefe de Infectología del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, para conocer si realmente este deporte afecta o resulta un riesgo para aquellos que lo practican.

“Surfeando es muy difícil contagiarte”, indicó Galiana al citado portal. “Si yo camino solo por la rambla no me va a pasar nada. Si después me junto entre cinco personas charlando y tomando mate, puede ser, pero son gurises jóvenes, que no tienen una enfermedad severa. Creo que hay una onda de que cada uno que sale afuera lo señalan con el dedo como que no está cumpliendo con las medidas”, agregó Galiana.

El experto también dijo que no le parece “algo que esté mal. Evitemos que se junten todos a tomar mate después, pero hacer surf no es un indicador de alto riesgo de la transmisión de la enfermedad”, aseguró.

Galiana dijo se puede ver que los surfistas están a más de un metro entre tabla y tabla y que puede haber algún momento en que se crucen, pero es una situación instantánea y no un período largo de tiempo. Incluso, prefiere que hagan surf y no jueguen un partido de fútbol, dijo.

Finalmente, el infectólogo explicó que el virus no se transmite por el agua y que no está demostrado. “Esa opción no me la planteo”, dijo.

“Es de la misma manera que me podría agarrar cualquier tipo de infección cuando voy a la playa normalmente. Voy a la playa y el que se baña al lado mío me contagia. Habitualmente no se da porque se disemina en un volumen tan amplio de mar que es imposible que te pueda contagiar. Necesitas una carga importante de virus para que te pueda generar una infección”, finalizó.