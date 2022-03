Susana Giménez regresaría al teatro con una obra en Punta del Este en la temporada de invierno

La baja temporada pinta intensa en materia de espectáculos. En esta ocasión se trata de una obra muy importante tanto por sus intérpretes como por la propia puesta en escena. A tal punto que el anuncio provocó sorpresa a varios niveles. Lo que trascendió en las últimas horas es que la conductora Susana Giménez regresará al teatro en Punta del Este. Y lo hará con elenco estelar y con una puesta en escena muy importante. Además, según pudo saber Correo de Punta del Este, el productor argentino Gustavo Yankelevich se encuentra en tratativas con directivos de Enjoy Punta del Este para que el hotel sea el lugar donde se realice la obra. Yankelevich fue quien en verano trajo al complejo de la parada 3 las obras Cabaret y El Método Moldavski.

Desde Buenos Aires, el periodista chimentero Ángel de Brito adelantó que la diva de los concursos telefónicos, hoy residente en Punta del Este, protagonizará “Piel de Judas” pero no en Buenos Aires, sino aquí en Maldonado.

“Confirmado el regreso de Susana. Va a estar en el teatro con Piel de Judas. Para el que no la vio, Susana Giménez es una de las mejores comediantes que tiene el teatro, la tele, el cine… Pero no vuelve en Argentina sino en Uruguay”, indicó de Brito en su programa del pasado viernes en el canal América de Buenos Aires.

De Brito recordó que por estas horas Susana Giménez pasa unos días de vacaciones en su casa de la ciudad de Miami en el sureño estado de Florida de los Estados Unidos.

Estreno en abril

“Ahora está en Miami. Se fue por un mes. En abril arranca con los ensayos y en junio sería el estreno”, señaló De Brito. El director de la obra es el reconocido actor argentino Arturo Puig, protagonista de los más importantes éxitos tanto en la televisión, como el cine y el teatro del vecino país. “Piel de Judas”, fue presentada tiempo atrás en el teatro porteño “Lola Membrives” con entradas agotadas en casi todas sus funciones cumplidas años atrás. Según informó el mismo periodista, la actriz Susana Giménez será acompañada de un elenco de primer nivel que ya trabajó en la misma obra. En este sentido, la producción apunta a contar con los actores Mónica Antonópulos, Alberto Fernández de Rosa, Antonio Grimau, David Masajnik, Marcelo Serre y Goly Turilli.

La Mary

Susana Giménez vive en su casa “La Mary” del barrio Rincón del Indio de Punta del Este donde reside acompañada de su hija y su hermano, entre otros allegados. “La Mary” fue comprada por Giménez luego de la crisis económica, financiera y bancaria que azotó al país a mediados del 2002. El predio de “La Mary” tiene siete hectáreas de superficie y el precio que pagó por el mismo constituye uno de los mejores negocios inmobiliarios registrados entonces. Desde ese momento, ese lugar se erigió en uno de sus lugares de residencia. Y desde el 2020 es su lugar de residencia permanente desde que solicitó tener la residencia uruguaya. Ahora se espera que su regreso de sus vacaciones en Miami para ver hasta dónde avanza este proyecto que sorprendió en las últimas horas en varios ámbitos de Punta del Este.

Foto: @gimenezsuok