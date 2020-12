En la última sesión de la Junta Departamental la edila Susana Hernández realizó un pedido de informes a la Intendencia de Maldonado ante “la ausencia de información sobre los avances de la instalación” de la Oficina Regional de Turismo en el Espacio Cultural Gorlero, localizado en la antigua Estación Ancap de Punta del Este. La misma fue presentada a mediados de año por el ministro de Turismo Germán Cardoso y el entonces intendente Jesús Bentancur; sin embargo, “tras aquel compromiso y declaración pública no se observaron acciones concretas”, dijo la edila.

Momento crítico

“La descentralización de las políticas regionales referidas al turismo es un objetivo que compartimos”, declaró Hernández, “más aún el fomento a las actividades del sector en un momento crítico como el presente”. “La oficina evitaría a operadores turísticos el traslado a Montevideo para la realización de trámites, así como aportaría el asesoramiento en materia de inversiones, turismo o segundas residencias. Aspectos fundamentales en estos momentos en los que Maldonado atraviesa una de sus peores crisis y no podemos escatimar esfuerzos para salir adelante”. Sin embargo, luego de ser presentada públicamente esta oficina, no se han observado avances. “Tampoco encontramos registros formales del andamiento de la misma, lo que nos preocupa y mucho”, sentenció.

“El pasado 4 de diciembre organizamos desde el Espacio 1946 una mesa virtual en la que discutimos sobre la grave situación del sector turístico junto a referentes académicos, de gestión del turismo y sindicales. En base a lo que nos preguntamos sobre lo que se está haciendo y lo que se dice que se está haciendo”.

Los compromisos asumidos con la ciudadanía en temas que tanto preocupan y nos deben ocupar, no se los puede llevar el viento. Los acuerdos públicos han de ser seguidos de acciones, especialmente en momentos difíciles para la ciudadanía que no admiten demoras y el sublema “Unidad y Fraternidad” integrado por las listas 1946, 90, 718 y 2121 asume el rol de contralor y solicita informe en respeto a los procesos democráticos, finalizó.