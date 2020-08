La escribana Susana Hernández quiere volver al quinto piso del edificio comunal y el próximo miércoles 12 de agosto lanzará nuevamente su candidatura acompañada del Espacio 1946 del Frente Amplio. Dentro de sus propuestas, Hernández pone énfasis en acciones para el cuidado del medio ambiente, entre las que se destaca incluir en las políticas de la Intendencia un Plan de Desarrollo Ambiental que comprende la gestión de residuos, el fomento del turismo rural y sustentable, cero pirotécnica y el impulso de reservas naturales y espacios verdes. “Vamos a dar un giro sustentable, es un compromiso asumido” prometió en un comunicado.

El Humedal y nuevos parques

Hernández informó en un comunicado compartido con la prensa que “urge la implementación de un Plan de Manejo del área del Eco Parque, para así cumplir con los objetivos de la reserva”, ubicada en el Humedal del Arroyo Maldonado. Según la candidata, un plan de manejo de esta área podría “hacer realidad” lo que establece el decreto de creación del área (Decreto Nº 3931/2015): “preservar el ecosistema y poner en valor la biodiversidad como marco para el desarrollo de productos de turismo de naturaleza, con criterios de sostenibilidad para el esparcimiento y disfrute de la población local y visitante”. En el comunicado, Hernández mencionó los planes de la actual administración departamental de construir una pista de picadas en esa zona y comentó que el gobierno actual desconoce el impacto que esa obra implicaría para el ecosistema del Humedal, “no es esa la ubicación adecuada para una infraestructura de ese calibre” agregó.

Además, en fomento de la “descentralización departamental y la construcción de nuevas centrali-dades en la ciudad de Maldonado” la candidata a la Intendencia propone construir espacios verdes en los que se plante flora nativa y se construya con materiales amigables con el ambiente. Enmarcado en este plan, propone la construcción de un ambicioso parque en el centro del barrio Cerro Pelado. “Maldonado cuenta con importantes espacios públicos, aunque casi todos ellos alejados de donde vive la mayoría de nuestra gente” declaró, y agregó: “vamos a seguir recuperando los que ya existen e iremos por más”.

Turismo sustentable y residuos

Para Hernández es necesario que se impulse el turismo rural, “de manera de diversificar las tradicionales actividades de sol y playa, prolongar la estadía en el departamento y contribuir a la desestacionalización”. En línea con esta idea propone capacitaciones para funcionarios municipales que trabajen en sitios turísticos, que se correspondan con el Plan Nacional de Turismo Sostenible. Y dice que, en caso de llegar nuevamente al sillón departamental, apostará a vincular a pequeños productores con empresas del departamento, para incluirlos “en la cadena de valor turística”.

Otro de sus compromisos de campaña es promover desde el gobierno departamental y los gobiernos municipales la gestión de los residuos domésticos, con la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos. Tomando como referencia a las tareas del grupo San Carlos Composta, la candidata impulsará el compost domiciliario y comunitario en todo el departamento.

Y se pondrá en funcionamiento un “equipo de contralor ambiental departamental altamente calificado” que trabajará con unidades técnicas desconcentradas en el acceso a profesionales de ingeniería, arquitectura, gestión ambiental, gestión cultural y trabajo social. Hernández destacó que, para llevar a cabo ésta y otras propuestas, será importante la participación de organizaciones sociales, y que “el trabajo en conjunto con los municipios será un eje vertebrador”.

El equipo técnico ayudará además con la regulación de los usos del suelo, para los que la candidata propone usar tecnología para el procesamiento y utilización de la información sobre el estado y la conservación de los recursos naturales.

No más pirotecnia

“En la Intendencia de Maldonado no repetiremos la historia de cambiar millones de pesos por algunos segundos de entretenimiento”, dijo Hernández refiriéndose a las denominadas “Galas de las luces”, realizadas por la actual administración, y remarcó que en 2020 el gobierno departamental actual hizo una contratación directa de pirotécnica por $2.562.000. Entre sus propuestas, la candidata impulsará no utilizar más pirotecnia, ya que “no la disfrutan las personas con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, entre otras y tampoco los animales domésticos”. “La pirotecnia degrada al ambiente, y desaprovecha fondos públicos que podrían invertirse en otro tipo de actividades que propicien el disfrute y la integración sustentable y a largo plazo” declaró.