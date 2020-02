La exintendente interina y escribana Susana Hernández lanzó esta semana su candidatura a la IDM por el Frente Amplio insistiendo en la necesidad de transformar Maldonado “cerca de la gente”, rindiendo cuentas con transparencia y seriedad y con “planes estratégicos” para que la zona sea un dinámico polo educativo, tecnológico y turístico. Acompañada de Danilo Astori, Mónica Xavier, Cristina Lustemberg y Pata González, la candidata aseguró que, en caso de acceder al cargo, su gobierno será un contrapeso a los recortes y ajustes del gobierno nacional entrante.

Hernández es la primera candidata mujer a la Intendencia de Maldonado por el Frente Amplio. Nació en San Carlos, es casada, madre de tres hijos y abuela. Estudió en la Escuela 3 y en el Liceo 1 de su ciudad. Se formó como Auxiliar Contable en UTU, cuando esa era una de las pocas opciones de estudio en Maldonado. Años más tarde, mientras trabajaba y ya era madre, cursó escribanía en la Universidad de la República. Tras esa etapa presidió la Junta Local y Autónoma de San Carlos, entre 2005 y 2010; luego estuvo a cargo de la Unidad de Descentralización de la IDM de 2010 a 2014. En ese año, asumió como intendente de Maldonado hasta 2015. Luego fue presidente del Frente Amplio Maldonado de 2016 a 2018.

En aumento

La candidata dijo en su presentación que su partido sumó más de 48.000 votos en el pasado balotaje, “Este mayo confiamos que aumentarán porque este departamento ya no quiere más despilfarro, amiguismo, ni gestiones que prometen pensar a futuro, pero priorizan personalismos y réditos electorales inmediatos”, señaló. Por ello abogó por “la planificación inteligente del desarrollo del departamento”, que sería un eje prioritario de su gestión.

“Así como desde el Frente Amplio insistimos en un Centro de Convenciones que promueva eventos y atraiga turistas fuera de los meses de verano, superando la dependencia del sol y la playa, otras iniciativas en ese sentido deberán ser tomadas para que haya más y mejor trabajo todo el año. Es por ello que proponemos la radicación de industrias más allá de la construcción y el turismo, como parte de un plan a largo plazo”, indicó. Además, su sector promoverá activamente la instalación de empresas en los rubros de las industrias del software, audiovisual, diseño y logística. Maldonado será un Polo Tecnológico, se apoyará la instalación en curso de una zona audiovisual y se fomentarán otras que complementen esa iniciativa.

Paralelamente, se pretende “coordinar la instalación de carreras terciarias y universitarias vinculadas a estas industrias, fomentando no solo los enfoques de educación, sino también de investigación y desarrollo, en articulación con la UdelaR, UTEC y UTU. La creación del Cluster Universitario de Punta del Este, así como la instalación del Centro Universitario Regional, el Polo Educativo Tecnológico Arrayanes, el Instituto Tecnológico de la Construcción y la Escuela de Alta Gastronomía, cuya continuidad se cuestionó hace muy poco, han sido prioridades para el Frente Amplio. El Polo Educativo en que Maldonado se está transformando, seguirá creciendo y será estratégico para un Maldonado que no se detiene después de la temporada, sino que fortalece a sus industrias de la construcción y turística a la vez que suma otras.

Desarrollar una Estrategia Departamental de Gestión Ambiental, mediante el uso de nuevas tecnologías, será otro importante objetivo. Además de impulsar un Plan de desarrollo Ambiental participativo, que busque la gestión sustentable de residuos y el fomento a medios sustentables de transporte (flota eléctrica, ciclovías)” señaló.

Conectividad

Asimismo, según un parte del sector, “se promoverá una mayor conectividad en el departamento, repensando el transporte público convencional y estimulando su uso respecto de vehículos privados, así como evaluando la viabilidad de medios eléctricos y férreos de transporte. El turismo rural será impulsado, con el fin de diversificar los atractivos del departamento y promover una mayor permanencia de visitas y nuevas opciones en clave sustentable, ello involucrará a los municipios lejanos a la costa aumentando su participación y protagonismo”.

Hay intención de “promover desde las políticas públicas espacios para la convivencia”, lo que “será otra prioridad. En cada barrio o localidad del departamento se apostará a contar con plazas y centros culturales, deportivos y de esparcimiento abiertos a las iniciativas y participación de la comunidad, gestionado en conjunto con los vecinos y vecinas”, señaló.

“Se contará con equipos sociales territoriales, con actitud proactiva y articuladora, en el marco de espacios de convivencia saludable que servirán de espacios de inclusión, integración y recreación. También se enfatizará una gestión eficiente de las policlínicas municipales como parte de la Red de Atención Primaria del departamento, cooperando efectivamente con las políticas de salud que atienden los problemas emergentes de nuestro departamento, como lo son los suicidios y salud mental, el uso problemático de sustancias, siniestros de tránsito y rehabilitación, poblaciones en situación de vulnerabilidad y salud visual”, agregó.

“Otras propuestas aún se encuentran en construcción, siempre en diálogo con el Programa del Frente Amplio y un enfoque basado en la cercanía y presencia en todo el territorio departamental, la transparencia y la planificación estratégica. El cuidado ambiental y la igualdad de género serán a su vez ejes transversales”, se informó.

El equipo

Susana Hernández presentó a Fabiana Danta, Gonzalo Zorrilla, Carmen Suárez y Hugo Núñez, quienes acompañan su candidatura como suplentes. Fabiana Danta es médica, fue edila departamental e integró la Comisión Pro Universidad, dirigiendo luego el Hospital de Pan de Azúcar y el Hospital de Maldonado, alcanzando una reconocida gestión. Vive en Pan de Azúcar y es frenteamplista independiente. Gonzalo Zorrilla es Ingeniero Civil, su actividad profesional la desarrolla como funcionario técnico en la Intendencia de Maldonado, además de haber sido Gerente de Proyectos en MEVIR. Nació en Montevideo y está radicado en Maldonado desde 2006, integra la agrupación Ir y el espacio El Abrazo.

Carmen Suárez es maestra y cuenta con especializaciones en gestión de políticas culturales. Fue Directora General de Cultura y estuvo a cargo del Área Educativa de esa dirección. Vive en Maldonado e integra el Partido Socialista.

Hugo Núñez nació en Tranqueras (Rivera) y se radicó en Maldonado siendo muy joven. Fue funcionario de la Asistencial Médica de Maldonado durante 38 años, colaboró con el equipo de transición del intendente Óscar De Los Santos y participó de la creación del Cluster Punta del Este Ciudad Universitaria. Vive en Maldonado e integra Asamblea Uruguay.