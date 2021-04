En virtud de la situación sanitaria que atraviesa el país, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y el INAU, en consulta con el Ministerio de Salud Pública, informaron que la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de los centros educativos públicos y privados de todo el país, incluyendo los centros de atención a la infancia y la familia, centros juveniles y clubes de niños, así como los centros privados de primera infancia, se prolonga hasta el 9 de abril de 2021. Los alumnos retomarán las clases el próximo lunes 5, pero de forma virtual y por lo menos hasta el viernes 9 de acuerdo a la decisión de las autoridades.

En la última conferencia de prensa brindada por el presidente Lacalle, el 23 de marzo cuando anunció varias medidas para enfrentar el aumento de casos positivos, se había suspendido la presencialidad y se anunció un cronograma de regreso a clases escalonado. Si bien aún no se conoce cómo y desde qué fecha sería el retorno paulatino a las aulas, el martes 6 podría concretarse un Consejo de Ministros en el podrían surgir novedades al respecto.

Desde el lunes luego de esta semana, los maestros y profesores pasarán lista como forma de seguimiento y llevar un control sobre posibles abandonos, pero no se computará la falta ya que la asistencia no es obligatoria. No obstante, las autoridades de la enseñanza confían en que las familias se comprometerán con la modalidad virtual y dada la experiencia del año anterior la mayor cantidad de alumnos posibles se reintegren a los cursos lectivos.

Si bien el regreso presencial dependerá de la situación epidemiológica del país y de cada territorio, también será de forma gradual y de acuerdo a las edades. Se maneja que primero regresaría la educación inicial, luego las escuelas rurales seguidas por el primer ciclo de primaria y primeros años de liceo y UTU y como último paso el resto de los estudiantes.

