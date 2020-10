La movida prevista para este sábado en la calle 20 de Punta del Este fue suspendida ante la airada reacción de las autoridades de la Intendencia de Maldonado y de la Dirección Departamental de Salud Pública. La propuesta no fue informada a la Departamental de Salud Pública, tal como debe ocurrir en cada caso de esta naturaleza, en tiempos de pandemia y bajo la emergencia sanitaria declarada por el gobierno el pasado viernes 13 de marzo.

El doctor Nerís García, director departamental de Salud Pública, aseguró que en el marco de la pandemia, no pueden llevarse adelante espectáculos musicales en vivo que se traduzcan en la aglomeración de personas. La iniciativa contaba con el apoyo del Ministerio de Turismo y del Municipio de Punta del Este. Llamó la atención de las autoridades que organismos estatales auspicien este tipo de eventos.

La actividad incluía el cierre de la calle 20, la instalación de foodtrucks y la presentación de un conocido dj al caer la tarde del sábado. Empero, la clausura del tránsito no fue autorizada por las autoridades municipales quienes entienden que la calle 20, y la rambla de circunvalación por el lado del océano Atlántico son las dos únicas vías de salida de la península.

Sorpresa

La movida causó la sorpresa del propio intendente Jesús Bentancur y de otros jerarcas de la administración municipal quienes advirtieron por distintas vías que la misma no contaba con la autoridad del gobierno departamental, salvo la expedida por el Municipio. El expediente contaba con la viabilidad del municipio pese a que éste no se expresó de forma literal y sí expresó que “no ve inconvenientes”.

El primer trancazo fue dado desde la Dirección General de Higiene de la Intendencia de Maldonado: “Conversado con el Sr. Intendente el cual ha tenido llamados de la Departamental de Salud en cuanto a este evento, los mismos no comparten la realización de eventos masivos y menos con música en vivo, por lo cual en caso de que el Municipio autorice dicho evento (la cual no figura en el presente expediente, en virtud que no se ve inconvenientes no es una autorización expresa), deberá extremar todas las precauciones posibles y respetar los protocolos vigentes. (aconsejando consultar a la Departamental de Salud para los mismos)”. No obstante, la información sobre la actividad apareció colgada en el sitio web de la Intendencia de Maldonado. Luego de los contactos concretados entre la Dirección Departamental de Salud Pública y la Intendencia, la información desapareció del sitio oficial de la IDM.