El costo del agua potable en el departamento de Maldonado continúa alimentando la interna blanca de cara a la elección municipal del próximo 27 de setiembre que, en el caso del Partido Nacional, oferta la candidatura del ex intendente Enrique Antía y del diputado Rodrigo Blás.

La polémica por las tarifas que cobra la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) comenzó una semana atrás cuando el ex intendente Antía, en el acto de presentación de la candidatura a alcalde de Punta del Este del dirigente de su sector Javier Carballal, advirtió que si la tarifa 9 es derogada se corre el peligro de cortarse el financiamiento de las obras de agua y de saneamiento en el departamento de Maldonado. “En algunos casos ya ocurrió. Y otras se van a licitar de vuelta. La planta de San Carlos se va a licitar de vuelta”, dijo Antía que, además, sostuvo que la obra que se construye por estas horas en la rambla Claudio Williman quedó parada.

“En Piriápolis la cañería no da abasto. Está la planta, pero la cañería no da abasto. Hay que hacer obra”, dijo Antía. “Si bajamos la tarifa, nunca más va a haber obra en Maldonado. La OSE es deficitaria”, indicó. Estas afirmaciones de Antía provocaron la reacción de su contrincante Rodrigo Blás, quien retrucó las palabras del ex intendente.

Reclamo

En medio de la polémica por la tarifa 9 fue recordado el pedido planteado por medio centenar de empresarios de la zona al directorio de OSE para ajustar a la baja o anular la famosa tarifa que se cobra desde los años setenta para pagar el costo de la construcción de la planta potabilizadora de Laguna del Sauce. El abogado Julio Facal, especialista en derecho administrativo y en temas relacionados con la actividad turística, recordó la referida petición presentada a título personal por los empresarios del departamento. Facal recodó que la petición fue acompañada por el Centro de Hoteles de Punta del Este y la Cámara Empresarial de Maldonado.

A juicio del especialista, la aplicación de la referida tarifa viola el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República. El planteo establece la necesidad de que la OSE deba expedirse sobre el mismo, aunque también pueda generarse una negación ficta.

En caso de que la OSE rechace el planteo o que no se expida “se puede ir incluso a otras instancias. En este momento la petición se encuentra en plazo. Esto fue presentado en el período pasado. Y no ha dado respuesta todavía del organismo ante el cual la presentamos”.

“Suponemos que va a haber alguna resolución en algún momento”, expresó. Facal sostuvo que en su momento los peticionantes se presentaron ante el directorio de la Unidad Reguladora del Agua y la Energía. Los funcionarios los alentaron a que presentaran el recurso ante la OSE “para que en algún momento les solicitaran una opinión, aunque no fuera vinculante. Nos explicaron que su papel era fiscalizar sus tarifas en materia de agua, entre otras, aunque ese rol era más bien figurativo ya que no se los consultaba demasiado para la fijación”.

Reunión

“Tengo entendido que el Centro de Hoteles ha pedido que esta nueva administración, que se debe estar enterando de este asunto, le conceda una reunión con las nuevas autoridades de OSE. El objetivo es llevarles la petición y decirles que está en curso. Y pedir que el ente fundamente esa violación del principio de igualdad. Y pedir también que, en la medida de lo posible, traten de readecuar las tarifas de agua a la realidad, no sólo de Maldonado sino de todo el país”, dijo Facal en declaraciones a Fm Gente.

“Conjuntamente con eso, creo que esto va a ameritar una reunión con las nuevas autoridades de la URSEA, apenas asuman el rol que la LUC le otorga. Porque ahora este organismo va tener una potestad real en la fijación de las tarifas del agua”, finalizó.