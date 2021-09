Temporada 2021 de Liga Mayor: la magia sigue intacta

Por Rodrigo “Chino” Fernández

En el esperado arranque de la Temporada 2021 de Liga Mayor San Carlos le ganó a Atlético Fernandino con un golazo de tiro libre del interminable Germán Suárez que no perdió ni un ápice de toda su jerarquía.

Después de un año y ocho meses se terminó la espera y ya podemos decir oficialmente que volvió el fútbol a las canchas locales. El duelo entre los Decanos marcó la soleada tarde del domingo 26 con un gran marco de público en el estadio “Fernando Agorrody” del club San Carlos que se llevó los 3 puntos tras vencer a Atlético Fernandino 1-0 con un golazo de tiro libre cuando moría el primer tiempo.

Un encuentro bastante parejo en la primera mitad con muy buena actuación de ambos goleros que mantenían los arcos en cero, y todo parecía que con justicia se mantenía el partido empatado, pero sobre el final del primer tiempo llega un tiro libre para los locales que podía cambiar la paridad antes de que se llegara al “Meridiano” del partido. Fue así que desde el pie derecho “mágico” de Germán Suárez cruza una vaselina por encima de la barrera al palo derecho para dejar sin asunto a Fernando Dalmás que llegó a “arañar” esa bola, pero no pudo sacarla para a los 45 minutos poner el marcador 1-0 y de esa manera hacer festejar a todos los hinchas del Carolino.

En el segundo tiempo, Richard Pérez, DT de Atlético Fernandino buscaba variantes para tratar de empatar intentando con piernas frescas subir el ritmo, hubo un par de jugadas donde Atlético Fernandino encuentra el gol pero en ambas no pudo celebrar por la anulación de las anotaciones, una por una mano clara antes de definir y la otra en posición ilícita al definir. Los minutos se fueron más que rápido para los visitantes sin poder llegar a las redes rivales y el local que supo cerrar el partido se quedó con los puntos.

Un partido accidentado ya que ambos equipos perdieron rápidamente algunos jugadores por lesión como por ejemplo Adrián Nantes promediando la primera mitad y posteriormente en el segundo tiempo, el veterano golero Nicolás Alonso en el locatario y los visitantes sintieron la lesión del capitán Diego Castro en el primer tiempo. Puede que la inactividad haya tenido que ver con estas lesiones en el arranque del Campeonato.

En mi casa mando yo

El Parque “Tomás Alvira” fue testigo de la victoria del locatario Colón FC ante Artigas Juniors por 2-0 con goles de Luis Oliver a los 25 min. y posteriormente a los 54 min. aumentó Juan Benítez para los dirigidos por Pedro Martínez.

Miércoles de Acción

El complemento de la fecha se jugará hoy miércoles 29 con tres partidos a las 16 horas que prometen emociones. En el Parque “Beverly Hills” Punta del Este recibe a Defensor, en cambio Ituzaingó como local en el Parque “San Rafael” recibe a Peñarol de San Carlos y finalmente en el Estadio “Álvaro Pérez” Libertad será local ante el “Benjamín” de la Divisional “A” Kennedy que debutará en la máxima categoría de nuestro fútbol local.

Tabla de Posiciones

Colón 3 San Carlos 3 Atlético Fernandino 0 Artigas Juniors 0 – El resto aún sin debutar.