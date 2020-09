El líder de la lista 72 sostuvo que muchos empresarios aún ven como una traba que el Banco de Previsión Social, “que en el pasado actuó de otra forma”, no entienda que el departamento necesita un diferencial para poder tomar más personal de cara a la próxima temporada, pero también para “paliar el invierno difícil que tuvimos y el que se viene si la situación no cambia”.

Comprometió diálogo con la DGI, de la que dijo, cambió porque “ya no es la Gestapo que atropellaba al que quería salir adelante”. Sostuvo que hay que hacerle entender a ese organismo también que el comerciante de Punta del Este se la está viendo complicada. Exhortará a que no pidan determinados adelantos y sean más flexibles para que el departamento no pierda servicios.

Elecciones

En cuanto a las elecciones, Artola afirma ser un hombre que no busca con su equipo integrar el próximo gobierno de Enrique Antía, sino que pide el voto para estar en la Junta Departamental, defendiendo a los vecinos.

Recordó su paso como presidente de la Junta Departamental y destacó que gracias a ello Maldonado hoy tiene trabajo, porque las excepciones que se enviaron y aprobaron desde la Junta, lograron que hayan más de 3500 puestos laborales en la construcción. “Ahora estamos en la mira de los inversores y Maldonado será destino de muchos que se están viniendo, pero también fundamental ha sido preparar el terreno para la instalación de zonas francas que dejarán trabajo a nuestra gente”, el principal problema que tenemos hoy en día.

Sobre las inversiones, afirmó que hay que apoyar a los que llegan y se comprometió personalmente a seguir apostando a ello porque el inversor es el que pone la espalda para que mañana haya trabajo genuino y directo.

Temporada

“Va a ser una temporada difícil, va a costar que los turistas lleguen y ahí la IDM y la Junta va a tener que ponerse a trabajar para ayudar a los comerciantes que apuestan todo por el departamento. La 72 no dice una cosa y hace otra, ayudamos a los comerciantes porque son los que generan trabajo”

Afirmó que junto a Enrique Antía está pensando el Maldonado para los próximos 30 años y auguró que ya en los próximos 10, el departamento tendrá 100 mil personas más. “No solo vamos a vivir del turismo sino en invierno, donde hay un bajón importante y tendremos que tener una línea mucho profunda”

También mencionó la seguridad, como otro compromiso a seguir trabajando ya que gracias a la inversión realizada se resolvieron más de 600 casos debido a las 1200 cámaras que existen y un sistema de videovigilancia reprime a delincuentes que saben que pueden ser vistos o encontrados.

Vamos a instalar 300 cámaras más y anexar otras que hay en los barrios para que sean muchas más las que están trabajando.