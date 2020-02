Aunque en esta zona no lo parezca, en enero Uruguay recibió un 3 % más de turistas no residentes y percibió 7,5 % menos de ingresos respecto del mismo mes del año anterior. Según un informe divulgado por el Ministerio de Turismo, el país recibió 444.509 visitantes no residentes e ingresos de 327,5 millones de dólares en enero.

El informe fue dado a conocer por el actual ministro, Benjamín Liberoff, en una conferencia de prensa que brindó el jueves en la sede de la secretaría de Estado, acompañado por el director nacional de Turismo, Carlos Fagetti.

El titular de la cartera agregó que la estadía promedio fue de 8,2 días, un 16,7 % superior a la del mes de enero de 2019. El gasto medio por persona ascendió a 737,9 dólares, equivalente a un gasto medio diario de 90,4 dólares.

El saldo de la balanza entre el gasto realizado por visitantes procedente del exterior y lo desembolsado por los residentes uruguayos que viajan al exterior, representó un total de 207,9 millones de dólares, un 19,4 % menor al de enero 2019.

Las visitas de turistas procedentes del principal mercado emisor, Argentina, que llegaron al país en el primer mes del año 2020 fueron 288.604, un 0,7 % más que en el mismo mes de 2019, cuando ingresaron 286.624. Los turistas brasileños que optaron por Uruguay fueron 60.421, un 6,8 % más en relación con el mismo mes del año anterior. Los uruguayos residentes en el exterior fueron 37.578, lo que representó un 16,8 % más respecto de enero de 2019.

Principal

Punta del Este fue el principal destino de los visitantes. Recibió 136.550 turistas, un 1 % más en comparación con el primer mes de 2019. Montevideo se ubicó como el segundo destino nacional preferido, con 74.007 llegadas, que se traduce en un 5,7 % más. La costa de Rocha fue el tercer lugar, con 43.903 visitantes, lo que marca un aumento del 10,2 %, y el litoral termal registró 42.808 visitantes, un 6,1 % menos. Los pasajeros en tránsito hacia otro país registrados en los primeros 31 días del año fueron 37.479.

El representante ministerial destacó, al cierre del encuentro, la reacción del Ministerio de Turismo con el sector privado al (impuesto a las compras en el exterior del) 30%.

A los beneficios fiscales se le sumó la puesta en funcionamiento de las tarjetas prepagas para turistas argentinos.

“Si observan la segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero, en la prensa de nuestro principal mercado los precios no figuraban como la principal dificultad”, observó el funcionario.

“Es un logro que no haya bajado el número de visitantes a pesar de la crisis económica de ese país. De las cifras (difundidas) surge el convencimiento de que hay que continuar trabajando con la promoción en Brasil, en particular en los estados de Río Grande del Sur, Paraná, Santa Catalina y San Pablo”, porque el caudal de visitantes de ese país continúa incrementándose, dijo Liberoff.