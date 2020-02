Empezó febrero y la hora de los balances de rutina. Diversos operadores han confirmado que las cosas funcionaron aproximadamente como se esperaba, que llegó menos gente que el año pasado y que lo que resta del año podría ser más bien difícil por la falta de recursos y de trabajo. No obstante, el inmobiliario Javier Sena, titular de la Cipem (Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado) confió en que el “cambio de ánimo” de los argentinos y el impulso de la inversión que realizaría el gobierno electo, encabezado por Luis Lacalle Pou, podrían alentar y favorecer las inversiones, única fuente de creación de riqueza. Mientras tanto, comentó que ya se ven los comercios amenazados por el cierre y personas que buscan empleo.

“Hemos tenido una temporada bastante flaca, con contrataciones muy lentas en todo lo que fue diciembre y enero”, dijo Sena. “Básicamente diciembre fue un mes de mucha expectativa y hubo pocos alquileres, por lo menos un 20% menos que el año anterior. Igual que en la primera quincena de enero, que se alquiló un 20% menos. La segunda quincena bajó un poquito más: hubo un 30% menos alquileres este año que el año pasado”, señaló. “Esto se da por varias razones, pero básicamente por la situación de la región, básicamente la Argentina y después por el alto costo que tiene el Uruguay, los costos internos, que hace que estemos en desventaja con la Argentina. Estamos en, por lo menos, 30 o 40% por encima de los valores que se manejan en la Argentina. Esa es la situación que tienen los alquileres a esta altura del partido”, agregó.

Vacas flacas

Cuando se le consultó si los propietarios de casas y apartamentos para alquilar adaptaron los precios a la situación reinante, el operador respondió afirmativamente. En caso contrario todo hubiera sido peor, añadió. Sena recordó que, en octubre y noviembre pasado, Cipem había solicitado a los propietarios que consideraran lo que ocurría en la región y “tuvieran a bien bajar los alquileres entre un 15 y un 20% para mantener a esa gente que ha venido todos los años”. “Eso generalmente se dio así; aquél que no bajó los precios, bueno, tuvo mucho más dificultades para poder alquilar”, explicó. Ese hecho también permitió que la temporada fuera “muy flaca”, pero no tan catastrófica. De todos modos, refirió que “ha quedado muy poco dinero para la zona; el gasto ha bajado enormemente. Uno lo nota en todo el comercio, lo nota en las inmobiliarias y lo nota en la gente. Quedó mucha gente sin trabajar y constantemente llega gente a las oficinas nuestras preguntando si hay trabajo”, indicó.

Sena dijo que para el presente mes de febrero hay interés y consultas, pero se están concretando muy pocos alquileres, por lo menos “un 30%” menos que en febrero de 2019. Todo eso hace “flaquear” también al sector inmobiliario, lo que se suma una “retracción en las ventas” de propiedades. Incluso estimó que es posible que muchos comercios cierren al concluir la temporada. Cipem sigue “trabajando constantemente” con sus socios para “ayudarlos en todo lo que se pueda, pero no es fácil la situación”, indicó.

Oportunidad

Sena consideró que este “va a hacer un año difícil”, aunque señaló que “hay alguna oportunidad” con “el cambio de ánimo en la Argentina”. Además, afirmó que esta situación “ha mejorado” en la vecina orilla en relación al año pasado, cuando se produjo otra corrida cambiaria y la inflación se mantuvo muy alta. “Si cambia el ánimo de los argentinos acá podemos andar bien”, indicó. Para ello es necesario, además, que Uruguay “ofrezca motivos para venir a invertir”, lo que ha prometido dar el gobierno electo.

El operador señaló que Luis Lacalle Pou adelantó que desde marzo “va a facilitar la inversión, va a mejorar la ley de Inclusión Financiera, que va a ser más flexible, la ley contra el lavado de activos, que también genera un problema bastante grave”, que ha hecho que sea “bastante difícil” invertir en el país.

“A veces no hay inversión por ese tipo de cosas, porque ponen tanta traba al que va a invertir que dice: ‘bueno, me voy para Paraguay, me voy para Miami, para el Brasil o dejo el dinero en casa o en un cofre’, que es lo peor que puede pasar”, señaló. “No hay que olvidarse que el dinero es lo más temeroso que hay”, recordó.