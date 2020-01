La Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (Aprotur) realizó un balance positivo de los primeros días de enero, y dijo que se colmaron con creces las expectativas, luego de haber obtenido cifras similares a la temporada pasada. “Teniendo en cuenta que se preveía que sería un verano malo, creo que Piriápolis ha colmado las expectativas y estamos en cifras similares a lo que fue el año pasado en algunos de los rubros”, dijo Manuel Reyna, operador turístico y titular del gremio.

El operador señaló que el sector más castigado fue el inmobiliario pero la hotelería estuvo en un 76% de ocupación. La falta de argentinos “se notó muchísimo”, aunque también hubo un incremento de visitantes brasileños. “Dentro de los números que se manejaban creo que ha cumplido con la cuota, así que se puede hablar de un verano medianamente positivo”, agregó.

A pocos días de que concluya el primer mes del año, Aprotur ya tiene puesta la mirada en lo que será el mes de febrero, en el que, según Reyna, siempre baja la presencia de turistas en un 50% con respecto a enero. “Esperemos que no baje, sino que se mantenga”, dijo.

Más barato

Para lograr ese objetivo, los operadores turísticos preparan descuentos para atraer a los turistas. “Los valores siempre andan alrededor de un 20% más bajo de lo que es enero”, explicó. En cuanto al atractivo que ofrece Piriápolis hoy en día, Reyna dijo que “en estos últimos dos años se ha reconocido la recuperación de los paseos, principalmente lo que ha sido la recuperación de la reserva de la flora y fauna que hoy es uno de los lugares que recibe más turistas junto al cerro San Antonio, el Cerro del Toro y la Iglesia de Piria que estuvo mucho tiempo abandonada y donde hoy se viene haciendo un mantenimiento”.

“Haber recuperado un paseo como lo es el Paseo Miramar creo que le dio un valor agregado muy importante al destino también ya que carecíamos de sala de cine y de teatro y en una primera instancia hay una sala de teatro en la que se vienen llevando distintos eventos”.

Dijo, también, que el turista valora mucho las playas de Piriápolis y el hecho de que este año no hayan habido cianobacterias “fue un aspecto positivo” para el turismo en ese balneario. “Ayudó muchísimo porque no generó esa psiquis que generó el año pasado en los turistas que estaban preocupados por si podían bañarse o no. Este año eso no pasó”, indicó.

Por otra parte, el operador recordó que el Correo Uruguayo, eligió a Piriápolis para que tenga su propio sello, que será incluido dentro de los sellos de destinos turísticos del país. “Ya se está trabajando en el diseño y será presentado en febrero”, adelantó.