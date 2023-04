Tenencia compartida: Diego Echeverría defendió el proyecto votado por la Cámara de Diputados

En la madrugada de este jueves, se aprobó por mayoría con votos dePartido Nacional, Cabildo Abierto y Partido Colorado, el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, conocido también como tenencia compartida. Ahora, volverá a la Cámara de Senadores para que se aprueben algunas modificaciones.

Para el diputado Diego Echeverría, la aprobación de este proyecto hace que el país avance en una Ley que evitará la ruptura de vínculos de padres o madres con sus hijos, el desarraigo con familiares y la alienación parental. “Planteamos preservar vínculos protegiendo el interés superior del niño, niña o adolescente. Los conflictos de adultos no pueden repercutir en los menores”, expresó durante su intervención en sala.

Echeverría presidió durante el pasado año la Comisión de Constitución y Códigos que estudió la normativa y que recibió a 33 delegaciones y aseguró que la iniciativa da respuestas a una realidad que hasta ahora el Poder Judicial no está pudiendo dar. “Es por eso que el encare legislativo debe estar ajeno a prejuicios y construcciones ideológicas. Aquí debemos ser muy cuidadosos porque estamos hablando de personas, y de personas con especial vulnerabilidad, porque el centro del proyecto son los niños, niñas y adolescentes”, dijo el legislador local.

Además, aseguró que no se trata de un proyecto que pone en el centro a los adultos, por el contrario, “el centro es el interés supremo del menor, pero el foco está en la complejidad del vínculo entre los progenitores, y esta ley le otorga herramientas al Poder Judicial para que esos conflictos no afecten la crianza del menor que nada tiene que ver con esos conflictos”.

Más recursos

El legislador también habló del artículo 4 del proyecto, “el más sensible de la iniciativa”, sufrió modificaciones y hoy es más garantista que antes. “¿Por qué?”, se preguntó Echeverría. “La respuesta está en el numeral 6 del mismo que afirma que es el Juzgado de Familia, actuando con las garantías del debido proceso, quien evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. Sólo se suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente”.

Por otra parte, Echeverría admitió que en la próxima rendición de Cuentas habrá que trabajar para buscar los recursos necesarios para el Poder Judicial de manera que pueda atender adecuadamente las disposiciones del proyecto de ley. “A nadie puede escapar que esta herramienta, que mejora la normativa, va a necesitar de más recursos para los jueces, para los defensores de oficio, porque estamos hablando de la defensa de los derechos de los más vulnerables. Porque las denuncias falsas, o la ruptura de vínculos de madres y padres no pueden tener de rehenes a los menores de los conflictos de los adultos. Y a eso apunta esta normativa”, dijo Echeverría.