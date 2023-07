Tensa situación en obra de la parada 33 cuando dirigentes del SUNCA amenazaron a los operarios que trabajaban en el lugar

“¡Bajen carneros!”, “¡A los electricistas los bajamos del cogote!”, “Vamos a bajar compañeros”, “Vamos carneros”, “Giles”, “Chupetones”, fueron algunos de los descalificativos que dirigentes y militantes del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) profirieron contra los operarios que trabajan en el obrador de un edificio de la parada 33 de la Playa Mansa.

El incidente ocurrió este lunes cuando los dirigentes y militantes llegaron al lugar y comenzaron a descalificar a los trabajadores que en ese momento cumplían sus tareas.

A los gritos, los dirigentes ingresaron a la obra para lanzar advertencias y todo tipo de epítetos contra los operarios.

Los responsables de la construcción intentaron intervenir pero la situación alcanzó momentos de tensión a medida que los representantes del SUNCA se acercaban a los trabajadores.

“¡Vamos carneros, vamos a bajar!”, continuaron a los gritos. Previamente, en medio de la calzada de la rambla Claudio Williman uno de los dirigentes del SUNCA arengó a los militantes presentes antes de ordenar el ingreso a la obra a disuadir a los operarios para que suspendieran sus tareas.

Chupetones

“A ver compañeros. Arrímense. Parece que hay un par de compañeros que no entienden qué es clase de lucha por eso vamos a ir con todo. ¡La obra está ahí! Entonces, ¿paran o no paran?”, fue la arenga antes de ordenar que el medio centenar de dirigentes y militantes cruzaran la rambla de la Playa Mansa. “¡Manga de chupetones! ¡Vamos a sacarlos del cogote!”, fueron algunos de los descalificativos que los militantes comenzaron a emitir a medida que cruzaban la rambla e ingresaban al predio de la obra. Una vez en el interior del obrador el dirigente del SUNCA que había arengado a los militantes comenzó a exigirles a los trabajadores que dejaran sus puestos en la obra.

“¡Esta obra está parada!”, “Vamos arriba carneros!”, “O paran los compañeros de aluminio o esta obra no sigue ni mañana, ni pasado. A parar compañeros que estamos en pie de lucha”, fueron otros de los epítetos lanzados. “¡Cuando la obra se para no se puede seguir trabajando!”, advirtió a los gritos el dirigente mientras que los militantes que lo rodeaban continuaron tratando de “carneros” a los operarios. “Hasta que no se vayan vamos a estar acá. ¡No se presten para el mandado de la empresa!”, agregó el dirigente del SUNCA a cargo de la movilización. “Si acá queda un solo trabajador trabajando esta obra no va a continuar”, añadió. “¡A esta medida de lucha hay que respetarla. Estamos peleando salarios, estamos peleando conquistas. ¿Cómo se pueden prestar al juego siguiendo trabajando cuando sus propios compañeros los ven? ¿No se dan cuenta que le hacen los mandados a las empresas?”; continuó el dirigente.

El momento de mayor tensión se vivió cuando, tanto los dirigentes como los militantes del gremio se dirigieron al interior del edificio. Los operarios que se encontraban dentro dejaron sus puestos de trabajo. “¡Están bajando!”, coreaban los militantes desde afuera. En esa situación uno de los encargados del obrador le advirtió al dirigente sindical que no podían ingresar al edificio. “¡Pará la obra!”, le respondió el dirigente sindical. A partir de ese planteo el ingreso a la obra fue suspendido.

Viático

La tensa situación registrada en el obrador de Pinares es producto de la dura negociación por la nueva pauta salarial en la industria de la construcción. La patronal adelantó, antes de que el convenio anterior finalizara el pasado 31 de marzo, que el tema del viático no podía renovarse de la misma manera.

La dirigencia local del SUNCA asegura que no habrá ningún tipo de concesión: el pago del denominado “viático” debe mantenerse tal como estaba vigente en el anterior convenio. Se trata de una partida acordada hace tiempo con el sector empresarial para permitir el traslado de los trabajadores hacia sus lugares de obra diseminados en distintos puntos del departamento de Maldonado.

Desde el sector empresarial se asegura que el pago del “viático” se desnaturalizó con el paso del tiempo impactando de una forma negativa en el balance de las empresas. Un empresario del sector adelantó que este tema formará parte de la negociación con los dirigentes del SUNCA apenas pase el período electoral del gremio.

El acuerdo establece que cuando la obra diste de más de cinco kilómetros y menos de veinticinco kilómetros del límite más cercano del área urbana más próxima, el reintegro equivaldrá al cincuenta por ciento (50%) del valor del jornal del medio oficial albañil, Categoría V.

Cuando la obra diste de más de veinticinco kilómetros del límite más cercano del área urbana más próxima, el reintegro equivaldrá al cincuenta por ciento (50%) del valor jornal del medio oficial albañil, Categoría V, Zona I.