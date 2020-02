El primer Punta Blog Trip terminó el viernes pasado, en el cuarto día de paseos con un desayuno en el hotel Enjoy. Los nueve bloggers invitados: Francisca Opazo (@nomad.fran), Gonzalo Vignoni (@espirituviajeroblog), Lucila Runnacles (@viagemcult), Marcelo Borrego (@periodistasviajeros), Florencia Zaccagnino (@viajeydescubra), Gilda Selis (@mibitacoradeviajesblog) y Aldana Chiodi, Dino Feldman y su hijo Tahiel (@magiaenelcamino), se reunieron a cerrar el evento conversando con periodistas locales, autoridades y referentes empresariales que apoyaron el evento.

Para dar cierre a un viaje de cuatro días por diferentes puntos del departamento, como José Ignacio, Sierras de Carapé, Piriápolis, Pueblo Edén y Punta del Este, los participantes presentaron un balance y una reflexión de lo que conocieron, las actividades que realizaron y las cosas que más les gustaron, entre las que se encuentra casi en primer lugar el atardecer en Casapueblo.

En su visita al departamento, realizaron un tour en bicicleta por Punta del Este, conocieron las actividades de la playa accesible de la parada 8 de la Mansa, cataron vinos y aceite de oliva, disfrutaron el atardecer en Punta Ballena, probaron el chivito, conocieron el Faro de José Ignacio y se divirtieron con actividades acuáticas en la Laguna Garzón. Los destinos fueron variados, al igual que las propuestas hoteleras, gastronómicas, culturales y de turismo. Todos los bloggers coincidieron en que “Punta del Este no es solo playa”.

Vendiendo el destino

En el desayuno se hicieron presentes el alcalde del Municipio de Punta del Este, Andrés Jaffif y el director de Turismo de la Intendencia, Luis Borsari, que agradecieron la iniciativa de las periodistas Rosanna Freda y Carina Fosatti, impulsoras y organizadoras del evento. Borsari despidió a los bloggers y dijo “nosotros tomamos la decisión inequívoca e inmediata de apoyar esto. Ustedes se han puesto este proyecto al hombro y esto sigue, los esperamos siempre. Siempre van a tener nuestro apoyo”.

Jaffif coincidió y compartió las palabras de Borsari y además agregó que el Punta Blog Trip es “una forma nueva y novedosa de promocionar el destino”.

Por su parte, Fossatti explicó que el objetivo principal del evento fue “aumentar todo lo que aparece en Google cuando una persona quiere venir a Uruguay. Queremos que el usuario vea estas propuestas y se de cuenta de qué cosas hay para hacer”.

El Punta Blog Trip tuvo como consigna invitar a varios bloggers de viaje y periodistas de turismo a conocer el departamento. Durante los cuatro días de viaje los bloggeros debieron compartir contenido en sus redes sociales de las cosas que conocían, de esta forma, y bajo la modalidad de trabajo de “influencers” dieron a conocer Punta del Este y sus alrededores con fotos, videos y encuestas para sus seguidores. Al terminar el evento, y una vez que cada uno vuelva a su país el siguiente paso será escribir en sus blogs sobre lo que vivieron. Consejos de viajes, recomendaciones, actividades para hacer, precios, etc.

Esta es una nueva forma de vender el turismo, más cercana que las agencias de viajes, con consejos prácticos y recomendaciones de experiencias propias. “Lo importante que tenemos los bloggers es que comunicamos y entregamos experiencias reales” dijo Opazo mientras mostraba una foto suya degustando un vino uruguayo en Sierras de Carapé.

En el balance de cada blogger se compartieron resultados inmediatos del evento, como las interacciones de la gente en redes sociales con comentarios y consultas. “Dan ganas de ir”, “quiero conocer Punta del Este”, “ya agendé un par de lugares para ir en las vacaciones” fueron algunas de las repercusiones que compartieron.

Turismo para todos los gustos

La bloggera chilena, Opazo, destacó las actividades que se realizan en la parada 8 de la playa Mansa. “El tema de la inclusión es algo que está dejado muy a tras mano en Chile, por eso cuando vi la playa accesible me emocioné con las actividades que presentaban” dijo y agregó que ese tipo de actividades pueden atraer a un nicho muy importante de turistas chilenos. “Hay que destacarlo” comentó y agregó, “Incorporar a las personas con discapacidad y a las personas mayores a la sociedad es fundamental, y creo que el turismo tiene que ir de la mano con eso”.

El blogger más joven del grupo, eligió a Piriápolis como uno de los destinos más interesantes. Vignoni dijo “Quedé fascinado con Piriápolis. El tour vintage fue de las cosas que más repercusiones tuvo en mis redes” dijo y agregó: “hay mucha oportunidad ahí para captar al turista con algo que no asocia a la región, porque yo no imaginaba que había una historia tan rica en ese lugar”.

Borregó dijo: “en Argentina le llamamos Punta del Este a todo, a La Barra, a José Ignacio, pero lo que me gustó de este viaje fue conocer esos otros lugares como la Laguna Garzón que tiene muy buena vibra para ir y juntarse con la naturaleza. Uno tiene playa, tiene gastronomía, tiene mucho para complementar lo que viene a buscar”.

“Lo que más me gustó fue el atardecer en Casapueblo y aprender tanto sobre el aceite de oliva” agregó Runnacles y mostró encuestas que hizo en sus redes sociales sobre la producción de aceite que hay en Garzón. “Gracias por la oportunidad de conocer este destino que hace mucho tiempo tenía ganas de conocer, ahora cuando vuelva a mi casa en Buenos Aires voy a contar todo en detalles”.

Por su parte Zaccagnino comentó que cuando vuelva a su casa, “la tarea va a ser bajar al blog todo lo que hicimos, mostrar todas las actividades, que la gente vea que Punta del Este no es solo playa y Casapueblo. Quiero que la gente vea los olivares que me encantaron, las viñas, Pueblo Edén, el vintage tour de Piriáplis y las sierras, que fueron una maravilla”.

Los padres viajeros de “Magia en el camino” destacó las actividades que pudieron realizar con Tahiel, su hijo de seis años. “Tahiel disfrutó el parque El Jaguel y la laguna del hotel Solanas” contaron.

Los viajeros conocieron Punta del Este acompañados del productor audiovisual chileno Juan Luis Letelier, que recomendó a las autoridades locales “cambiar la estrategia” con la que promocionan el turismo, para atraer a nuevos visitantes.