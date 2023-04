Tesorero del Comité Ejecutivo colorado de Maldonado fue expulsado y denuncian faltante de miles de dólares

El semanario Búsqueda publicó este jueves que el nuevo prosecretario del órgano local colorado, Hugo García, explicó que las nuevas autoridades se llevaron la sorpresa de que las cuentas en pesos y dólares del CED de Maldonado estaban en cero cuando debía haber 11 mil dólares en una de ellas.

La situación se conoció como consecuencia del resultado de las elecciones de jóvenes en las que se generaron nuevos ingresos al Comité Ejecutivo Departamental (CED). El sector Ciudadanos pasó a ser el mayoritario y el entonces secretario general, Jorge Schusman, renunció para dar paso natural a un dirigente alineado a la nueva mayoría. El nombramiento fue para Carlos Flores.

Búsqueda agregó que ante sucesivos e infructuosos requerimientos de Flores al antiguo tesorero del CED de Maldonado, José Pereira -quien era el apoderado de la cuenta bancaria- para disponer de recursos, el propio Flores se encargó de pedir los estados de cuenta bancarios y detectó el faltante. García recordó que en diciembre de 2022 Pereira había informado a la Convención Departamental colorada que en una cuenta había US$ 11.000.

Fines personales

El CED Maldonado resolvió expulsar al tesorero y pasar la situación al Comité Ejecutivo Nacional para que tome cartas en el asunto, lleve el tema a la Comisión de Ética y Conducta Política del partido e inicie los procedimientos legales correspondientes. De hecho hay una demanda civil en curso que busca recuperar el dinero.

Punta News informó en base a fuentes coloradas, que la sospecha es que el dinero fue utilizado con fines personales y que si bien existía la intención de devolverlo, la persona responsable del mismo -el apoderado ante el banco- no pudo cumplir. La situación era conocida por algunos dirigentes que confiaron en que el dinero sería devuelto, extremo que no se concretó.

A su vez, las mismas fuentes indicaron que en un momento el hoy expulsado habría explicado que el dinero había sido trasladado de una cuenta a otra aunque sin autorización y sin que se conociera el motivo. También señalaron que la suma será restituida al partido sea por el responsable económico y ex tesorero o por el responsable político de ese momento.

Fuente: PUNTA NEWS