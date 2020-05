Testeos aleatorios de Covid-19 a maestros y funcionarios no docentes de escuelas rurales

El INE participará conjuntamente con ANEP y ASSE en la toma de test aleatorios para Covid-19 a maestros y personal no docente en escuelas rurales Con el fin de evaluar la situación sanitaria del conjunto de trabajadores en escuelas rurales, a casi un mes del retorno a actividades, el martes 19 de mayo se realizarán testeos aleatorios a personal docente y no docente de las mismas.

Los testeos se realizarán en 16 departamentos del país, excluyendo Treinta y Tres, Canelones y Montevideo. El Instituto Nacional de Estadística, como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional actuando en coordinación con la ANEP y ASSE, ha elaborado la muestra aleatoria de trabajadores en escuelas rurales, a fin de medir la prevalencia de COVID-19 en esta población.

ASSE y ANEP coordinan el operativo de campo para hisopados, que alcanzará a más de 300 funcionarios docentes y no docentes en 24 centros de atención sanitaria distribuidos en 16 departamentos del país. La participación del INE en estos operativos de monitoreo aleatorios tiene por objetivo proporcionar información estadística para la realización de análisis y estudios a diversos grupos de trabajadores que se van reinsertando paulatinamente a sus actividades laborales.