The Grand Hotel presentó avance de obras con una inversión de más de U$S 25 millones

El sábado pasado The Grand Hotel presentó el avance de las obras, con una inversión cercana a los US$25 millones, que consisten en la construcción de sesenta habitaciones, un moderno centro de eventos con un salón de 650 metros cuadrados y un renovado rooftop bar, además de un importante reacondicionamiento general. De esta forma, el cinco estrellas de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco suma seis mil metros cuadrados. Al fondo, quedará un bosque natural, que fue comprado a la IDM y será destinado a paseos recreativos de los huéspedes.

El gerente general del complejo Alejandro Gómez, resaltó su alegría por estar presentando la ampliación luego de siete meses de cierre por la pandemia. “Para nosotros este es un día clave. Hoy, The Grand Hotel Punta del Este, puede decir con orgullo que sigue creciendo. Que crece y apuesta por Uruguay y su gente”.

“Sin perder nuestra identidad, seguimos mejorando y brindando experiencias únicas y un servicio de excelencia a nuestros huéspedes, clientes y a toda la comunidad”, afirmó Gómez quien auguró una buena temporada, motivo éste que los lleva a buscar brindar servicios de excelencia. “La inversión es para seguir creciendo y agregar no solo servicios, sino eventos, concluyó”.

Confianza

Por su parte, el intendente Antía agradeció la apuesta a Maldonado, y Punta del Este en particular, como factor clave para contribuir al desarrollo del departamento. “Cumplieron rigurosamente con todos los pasos previstos y lo hicieron a pesar de la pandemia, por eso queremos destacar y agradecer su aporte. Esto es parte de lo que queremos para el futuro del departamento, así que sigan adelante”, subrayó.

El intendente agregó que hay gente que ha apostado y está invirtiendo en el departamento, otros que se están quedando a vivir, y exhortó a sumarse “a ese carro porque viene con una generación que empuja de abajo” para lograrlo.

También recordó al impulsor de The Grand, James Shasha y su familia, por continuar la idea original de construir un hotel con forma de barco.

Además del intendente, también participaron de la recorrida el alcalde Javier Carballal y el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio.

Fotos: The Grand Hotel