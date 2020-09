Uno de los principales complejos hoteleros de Punta del Este reabrió sus puertas el pasado fin de semana con su capacidad colmada. Así lo indicó Marilú Camaño, gerente de alimentos y bebidas de The Grand Hotel ubicado a la altura de la parada 10 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.

“Hemos trabajado ahora con turismo interno, fundamentalmente montevideanos También han venido algunos extranjeros que están casualmente en el país, por estas circunstancias de la pandemia”, señaló la ejecutiva. Caamaño reveló que la reapertura del complejo representó un sesenta por ciento de su oferta de habitaciones, porcentaje que alcanza al foro total establecido por el protocolo sanitario aprobado en su momento por las autoridades sanitarias.

“Hubo una gran receptividad por parte de los clientes. Hemos colmado la ocupación con el aforo permitido actualmente por las autoridades”, explicó Camaño. “Hubo gente que quedó en lista de espera”, precisó la ejecutiva del establecimiento. “Todo salió estupendamente tal como fue previsto con anterioridad. El público acató la normativa que nos permite cumplir con los estándares de calidad y con las exigencias sanitarias”, añadió. Caamaño recordó que el establecimiento, al momento de la irrupción de la pandemia en marzo pasado, había pasado por un amplio proceso de mejora y puesta a punto luego de los daños sufridos en el incendio del 2019.

“Antes de la pandemia el hotel había quedado operativo funcionando sin ningún tipo de inconvenientes”, añadió. “Ahora, con estas circunstancias, hemos realizado una gran cantidad de incorporaciones, con tecnología de punta, como puede ser la toma de la temperatura al ingreso a las instalaciones, con un método que no es invasivo en absoluto. También tenemos lectores de la documentación a través del escaneo… Estamos minimizando el contacto con el material que puede estar contaminado”, expresó. “También tenemos una máquina para desinfección de celulares y contamos con una carta digital de alimentos y bebidas. El desayuno bufet se presenta en unas mesas con mamparas de vidrio, que protegerán absolutamente el alimento de cualquier tipo de contaminación”, sostuvo.

The Grand Hotel tiene 119 habitaciones, de las cuales, por el protocolo sanitario, solo pueden ocuparse 72. El personal fue convocado un mes antes de la reapertura, para adaptarse las nuevas condiciones laborales

Contenido publicitario