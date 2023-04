The Voca People presenta “Cosmic Tour” en Enjoy Punta del Este

En el show se podrá disfrutar de versiones de canciones clásicas de artistas tan variados como Elton John, Stevie Wonder, Beyonce y Bruno Mars

El próximo 11 de mayo el grupo israelí VOCA PEOPLE, que combina teatro y música con sonidos vocales, canto a capella, comedia y beat box, llegará a Punta del Este para brindar una única función en el complejo Enjoy. El espectáculo trae a escena nuevos arreglos vocales que permiten, sin la necesidad de instrumentos, interpretar de forma muy ingeniosa diferentes estilos musicales.

En el show se podrá disfrutar de versiones de canciones clásicas de artistas tan variados como Elton John, Stevie Wonder, Beyonce y Bruno Mars, entre otros. El espectáculo es una experiencia inolvidable que combina brillantez musical con mucho humor, teatro e interacción. Esto lo convierte en un show con un estilo único, apto para todo público.

Con videos que han obtenido más de 50 millones de visitas en YouTube, Voca People ha realizado exitosas giras por Europa, Norte y Sudamérica.

“Cosmic Tour”

El espectáculo comienza con un despegue. La nave espacial sale de la Tierra con los Voca con la particularidad de que en este nuevo viaje no estarán solos, la presencia humana en la nave espacial estará como asistente y consejero de vuelo. Será allí donde se dará el contexto y evolución de esta historia.

“El contraste entre humanos y los seres de Voca alimentan la historia. Es una comedia de errores y aceptación entre seres diferentes que descubre la forma cómo nos comportamos con quienes no se parecen a nosotros o no “suenan” como nosotros”.

Las entradas ya están a la venta en Red Tickets y Red Pagos.