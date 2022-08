Tienda Inglesa funcionará provisoriamente en el estacionamiento contiguo al Punta Shopping

La sucursal Punta del Este de la cadena de supermercados Tienda Inglesa Sociedad Anónima abrirá de forma parcial en diciembre próximo en el estacionamiento contiguo sobre la calle Pascual Gattás. El supermercado también ocupará el ala este del complejo que hasta el momento no solo no fue afectado por el fuego, sino que, además, no presenta riesgos estructurales provocados por el siniestro.

El local provisorio de Tienda Inglesa tiene 2100 metros cuadrados de superficie, la cuarta parte de lo que tenía el anterior, de casi nueve mil metros cuadrados.

Durante la presentación de la nueva propuesta alcanzada entre las partes, con la participación del jefe comunal y de los directivos de la Cámara Empresarial, se anunció que los trabajadores de Punta Shopping tendrán un descuento del 30% en las compras en la sucursal La Barra Solanas de Tienda Inglesa.

Hombro a hombro

Por su parte, el gerente general del complejo, Uri Ivanier adelantó que la reapertura parcial de la sucursal de Tienda Inglesa permitirá sumar cincuenta operadores de los más de ciento sesenta que perdieron su trabajo por el siniestro. “Estamos trabajando hombro a hombro desde el momento del siniestro, porque no se trata solo de los 2.000 puestos de trabajo, sino de lo que es parte de la historia de Punta del Este. Hay todo un departamento atrás y eso nos da fuerza, nos motiva y nos empuja, no para mirar las cenizas, sino para mirar hacia adelante”, concluyó.

El intendente Antía adelantó que el trayecto de la calle Pascual Gattás entre la avenida Roosevelt y su intersección con la calle San Francisco se transformará en peatonal a los efectos de asegurar el pasaje de los clientes de Tienda Inglesa de un lado a otro con mayor seguridad.

El anuncio fue realizado anoche durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Cámara Empresarial de Maldonado encabezada por el intendente Enrique Antía.

El jefe comunal fue acompañado por el titular de la gremial empresarial Federico Tieffenberg y el directivo Rolando Rozemblut.

Junto a ellos estuvieron presentes el gerente general de Henderson & Cía Juan Manuel Parada y el gerente general del complejo Punta Shopping, Uri Ivanier.

Futuro

Por el momento, el centro de la atención se ubica en lo que pueda ocurrir o no con la anunciada apertura de la sucursal de Tienda Inglesa como también la situación que enfrenta el edificio del complejo, afectado en su estructura por el incendio del pasado fin de semana.

Pero los restantes comerciantes de Punta Shopping enfrentan un duro presente y no ocultan su temor por lo que pueda pasar en el futuro. “El otro día me senté a hacer los números. Mi comercio en el Punta Shopping representa el 85 por ciento de mis ingresos. ¿Qué va a pasar conmigo cuando el edificio demore en ser reconstruido y que se me permita reabrir mi negocio? ¿Quién se hará cargo de mi futuro inmediato cuando se evaporen mis ahorros? No lo sé. Tengo mucho temor por algo que no soy culpable”, dijo uno de los comerciantes que en las últimas horas comenzó a dialogar y analizar qué pasos dar con otros treinta comerciantes también afectados por el siniestro. “El seguro me pagará mis bienes y útiles además de la mercadería que tenía en venta? Pero, ¿qué pasará con mis futuros ingresos? Más pienso y más me incomoda todo esto”, agregó. Esto genera más que inquietud y no pocos comerciantes del complejo aseguran que algo o alguien se tendrá que hacer cargo de la pérdida de esos ingresos futuros. A todo esto, varios de ellos comenzaron a consultar a sus abogados o expertos en demandas de este tipo. El futuro no solo es tiempo de aseguradoras. También de juzgados y de abogados. “¿Qué sucede si a los propietarios del complejo se les ocurre, con todo el derecho que tienen, construir diez torres y dejar un espacio en el medio solo para Tienda Inglesa?”; siguió preguntándose el mismo comerciante.