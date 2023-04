Titular de clínica estética fue condenado a pagar indemnización a una paciente

Un tribunal de apelaciones anuló el pasado miércoles una sentencia en primera instancia de la jueza civil de 5º turno de Maldonado, Claudia Valetti, que había desestimado el reclamo de una paciente contra una clínica médica de Punta del Este que le practicó una liposucción abdominal de mil centímetros cúbicos por la que sufrió algunas complicaciones.

Años después de practicada esa liposucción y otras intervenciones en la clínica demandada, los médicos de su prestadora de salud le efectuaron una cirugía exploratoria en la que fue hallado y retirado un pequeño fragmento de gasa.

La jueza Valetti, en sentencia del 8 de junio de 2022, desestimó en todos sus términos la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la paciente contra el titular de la referida clínica. La mujer fue contra ese fallo, que pasó a estudio de los ministros del tribunal de apelaciones en lo civil de 3º turno quienes, el miércoles 26 de abril pasado, anularon la sentencia de Valetti.

Por el contrario, los ministros, en fallo unánime de esta semana, condenaron al dueño de la clínica al pago de siete mil dólares a la mujer. La referida suma deberá ser ajustada al momento en que fue presentada, esto es el año 2016 mediante la aplicación de los coeficientes que establece el decreto ley 14.500.

Hechos

El caso se remonta al 6 de agosto de 2012 cuando la mujer concurrió a la clínica de Punta del Este por una consulta sobre adiposidad abdominal, piel floja y estrías. El 17 de agosto siguiente, la mujer fue sometida a una liposucción abdominal de mil centímetros cúbicos.

En la Historia Clínica no constó la descripción operatoria que dé cuenta de complicaciones del acto realizado. Entre la consulta y la intervención no se le realizó valoración clínica o paraclínica alguna, limitándose el demandado a preguntarle si era alérgica. La mujer fue dada de alta con indicación de usar faja y de tomar Perifar. A la semana concurre a consulta para retiro de la faja y se constata la presencia de un abultamiento a cada lado del abdomen y por debajo del ombligo, lo que se conoce como seroma. En esa oportunidad la mujer le manifestó al médico luego demandado la existencia de un dolor agudo en la zona de la operación. El cirujano le contestó que era normal. De esta consulta tampoco se dejó constancia en la historia clínica de la paciente.

La primera anotación en la historia clínica de la paciente ocurrió el 17 de setiembre de 2012 cuando se registra la persistencia del “edema en rodete supraumbilical”. En las consultas de los días 1º y 29 de octubre siguientes se le prescribe ultrasonido para el tratamiento del “rodete transversal edematoso”. Además, fue reforzada la faja con polyfon lo que aumentó la presión en la zona y causó mayor dolor a la paciente.

EL 17 de noviembre de ese mismo año la paciente fue sometida a una intervención por la cual se remueve piel seca (dermolipectomía) y se le conecta un drenaje aspirativo. Tanto en esa oportunidad, como en las anteriores, a la paciente se le recabó el consentimiento informado de este procedimiento. En adelante se suceden una serie de consultas diarias en las que se tomaron muestras de pus para cultivo y se mantuvo la herida drenando. La actora comenzó a hacer episodios de fiebre.

El 19 de noviembre se anotó en la historia clínica que la paciente presentaba necrosis en la piel. El 22/11 se le practicó una resección de la misma. Esto le dejó una cicatriz vertical desde el ombligo hasta la pelvis de 2 cm de ancho. La herida luego de la operación se mantuvo abierta durante todo el mes de diciembre, realizándose curaciones, lo que le producía dolor severo. El 11/1/13 en oportunidad de drenar la herida se le informó que debía someterse a tratamiento de ultrasonido para el dolor.

Respecto a la cicatrización de la herida, la historia clínica señala que, a mediados de febrero, presentaba fibrosis en la zona, la cual -según el demandado- solo era solucionable mediante abordaje quirúrgico. En virtud de lo sucedido, la paciente consultó ante su prestador de salud cuyos médicos resolvieron practicarle una cirugía exploratoria el 06/12/14, donde se halló un pequeño fragmento de gasa en la zona, el cual fue retirado.

Denuncia

La mujer radicó una demanda contra el médico y la clínica por la falta de consentimiento informado en las dos intervenciones realizadas: liposucción del 17/8/12 y la dermolipectomía del 7/11/12. Además por el olvido de la gasa dentro del cuerpo de la actora del juicio.

En la demanda, la paciente reclamó: daño emergente por el costo de la liposucción por 1200 dólares, gastos médicos indocumentados por medicamentos, estudios, consultas, transporte, masajes, curaciones, por un total de 1926 dólares; daño emergente futuro por el costo de una eventual cirugía de corrección de la cicatriz y costos asociados a la misma: US$ 5.331; lucro cesante pasado y futuro, porque es profesora de inglés que había instalado un instituto propio que no pudo atender más, desde el cierre hasta los 70 años, por un total de USD 97.785; lucro cesante pasado por clases en otros institutos de enseñanza por el período 11/12 a 03/14, por un monto de USD 2.109 y USD 30.000 por daño moral.

Demanda

Afirmó el médico demandado que, en la consulta previa a la operación, se realizó una valoración de la paciente a través de interrogatorio. También se verificó en la misma, el consentimiento informado, explicándosele cabalmente el procedimiento, características y eventuales riesgos, habiendo consentido ella someterse al mismo, todo de forma verbal en la misma consulta. No hay constancia de complicaciones en la liposucción en la historia clínica porque no hubo complicaciones de ningún tipo.

En el post operatorio, la actora recibió curaciones entre la operación y la primera consulta alegada (a la semana) y no es cierto que estuviera una semana sin cambiarse la faja. No se constataron seromas, sino edema, lo cual es normal y fue debidamente tratado primero con los masajes y luego con ultrasonido. Ante la persistencia del dolor y no mejoría del edema se plantea el procedimiento de dermolipectomía en consulta del 29/10 y que se realizara el 7/11, con consentimiento informado (verbal) recabado a la actora.

La dermolipectomía, fue realizada correctamente. Es el procedimiento adecuado para tratar la complicación de la actora ante la falta de resultado con los abordajes anteriores. El 10 de noviembre, el drenaje que se le había dejado es retirado a solicitud de la actora. Le fue explicado que el drenaje debía dejarse mientras saliera líquido a efectos de prevenir una infección, pero la actora insistió en que le fuera retirado por motivos estéticos ante un compromiso laboral al que no quería asistir con el sistema aspirativo colocado. Su actitud – hecho de la víctima- de no permitir el mantenimiento del drenaje es la causa directa de la infección padecida entre noviembre y enero y la persistencia del seroma (acumulación de líquido), que apareció en consecuencia de la misma.

En relación a los controles post operatorios afirmó que las consultas prácticamente diarias hasta el 26/11/12, fueron todas anotadas en la HC. Ya el 12/11 se constató la infección de la herida, la que le fue drenada, se tomaron muestras para cultivo y antibiograma y se le suministró antibióticos contra estafilococos.

Durante diciembre y enero la actora siguió concurriendo a realizarse curaciones y drenajes, evolucionando hacia la mejoría, hasta que finalmente dejó de concurrir a las consultas a partir del 11/01/13. La evolución favorable de su herida resulta admitida por la actora que alega la cicatrización.

Fallo de alzada

El tribunal, a la hora de anular el fallo en primera instancia, sostuvo que la historia clínica, elemento de importancia fundamental a la hora de acreditar los hechos sucedidos durante la atención del demandado a la actora, adolece de graves carencias. Luego de una serie de consideraciones sobre lo actuado por el médico cirujano, el tribunal de apelaciones señaló que en definitiva, la actora debió ser reintervenida en su mutualista el día 6 de diciembre de 2014 “intervención quirúrgica exploratoria” y fue entonces, donde le encontraron el oblito, gasa pequeña, que extrajeron. A partir de allí disminuyó la inflamación y el resultado de cultivo dio negativo, luego le realizaron otra cirugía el 29 de junio de 2015.

Daño moral

Surge probado en autos que la actora decidió realizarse el procedimiento de liposucción por cuanto la estética era de gran relevancia para ella. Al fracasar el procedimiento, sintió vergüenza y frustración, todo lo cual es declarado por sus hijos -testigos indispensables para la acreditación de este tipo de sufrimiento-. La suma de la condena será sensiblemente menor a la solicitada, considerando el Tribunal que resulta adecuada la condena al pago de 6.000 dólares, más intereses desde la demanda. Como viene de verse la Sala considera que la responsabilidad ha de serle atribuida al demandado exclusivamente porque se omitió informar en forma detallada a la paciente de los riesgos que asumía con la intervención. Véase que no se trata en el caso de una dolencia que amenazara su vida, por lo que se pone de manifiesto que la información exhaustiva, define sin duda la libertad de elección. El tribunal asimismo, condenó al médico por concepto de gastos indocumentados a la suma de 1.000 dólares, gastos no previstos inicialmente que la actora debió asumir, pero se rechazará la reclamación realizada por los costos de la cirugía que implicaría una resolución de contrato que no se alegó.