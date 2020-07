Toda persona que ingrese al país deberá presentar un análisis negativo de COVID-19 y realizar cuarentena

El presidente Luis Lacalle Pou firmará hoy el decreto para que extranjeros y también uruguayos incluyan en sus papeles de migración un análisis negativo de COVID-19 realizado con 72 horas previas al trámite para habilitar el ingreso al país, informaron el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, luego de la reunión que mantuvieron con el mandatario.

“Vamos a exigir en toda la zona de frontera, sea cual sea la forma de ingreso, el estricto cumplimiento del decreto originario de emergencia sanitaria y todas sus variaciones”, remarcó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, en la conferencia realizada en la Torre Ejecutiva, acompañado por el titular del Interior, Jorge Larrañaga.

Añadió que en breve estará vigente un nuevo decreto que exigirá, para toda persona que ingrese al país, independientemente de la nacionalidad, la presentación de un test con resultado negativo hecho en las últimas 72 horas, de la misma manera que se exige a los viajeros que llegan en avión. Además, las personas deberán estar en cuarentena.

Por tanto, se generaliza la exigencia del análisis negativo previo al ingreso del país, precisó el secretario de Estado.

Controlados

La decisión fue tomada en conjunto con el presidente Lacalle Pou, en consulta permanente con el Grupo Científico Asesor Honorario y el Ministerio de Salud Pública, que están en contacto permanente con la Secretaría de la Presidencia, subrayó.

Recordó que en casos de extranjeros que estén hasta una semana en el país alcanza con un test negativo, pero en el caso de que continúen más días, deberán realizarse el segundo control.

Por su parte, el ministro Jorge Larrañaga remarcó que la cartera a su cargo facilitará una instrucción de servicio a todas las jefaturas del país para que establezcan las medidas pertinentes al debido cumplimiento del marco normativo.

“El país sigue en situación de emergencia sanitaria, tenemos que hacer los máximos esfuerzos para preservar los logros alcanzados entre todos los uruguayos. Queremos ayudar a cuidarnos y tener celo muy firme en el ingreso al país sean uruguayos o extranjeros”, dijo.

En respuesta a la prensa, García detalló que, en el caso de las ciudades binacionales, se buscará que todas las personas que ingresen a Uruguay cuenten con una autorización visible que se otorgará en los trámites migratorios, en la medida que presenten el test negativo.

“El decreto entra en vigencia inmediatamente tras la firma del presidente. La actitud del Gobierno es tener la guardia en alta, ajustar las perillas y las medidas donde vemos cosas a mejorar o exigir algo nuevo. Los resultados que estamos teniendo nos alientan a seguir trabajando”, dijo el titular de Defensa.

Vigilados

Jorge Larrañaga advirtió que la Policía será muy firme en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Aclaró que los extranjeros deberán portar el historial de aceptación del ingreso y, en caso de que no se cumpla, no podrán seguir permaneciendo en el país. “Si no somos firmes y no nos anticipamos, la corremos de atrás y es lo que no se quiere”, acotó.