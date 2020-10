Todo indica que Punta del Este enfrentará su primera temporada de verano con las fronteras del país cerradas al tránsito de turistas. Las señales del gobierno son claras: la realidad regional impide por el momento que el gobierno permita el tránsito en un lado a otro, tanto en la frontera con Argentina, como en la frontera con el Brasil. La drástica medida, sin antecedentes en la historia del país en general y en particular en el caso del departamento de Maldonado, será de un impacto que hasta el momento nadie siquiera se anima a dar una aproximación al mismo.

Solo el intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, advirtió que la próxima temporada tendrá una actividad equivalente al cincuenta por ciento del movimiento registrado en el verano 2019-2020.

La consultora Equipos indicó, según un relevamiento efectuado en las últimas semanas, que el turismo interno dejará el treinta por ciento del total que gastan los turistas extranjeros en una temporada normal. “Las noticias de apertura de fronteras para los extranjeros no son muy buenas”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este fin de semana durante un encuentro que mantuvo con los integrantes de la fundación ReachingU.

“Lamentablemente por ahora las noticias de apertura de fronteras para aquellos que no son nacionales no son muy buenas, seguramente esta semana estaremos deliberando con los demás integrantes del go-bierno”, expresó Lacalle. El primer mandatario aseguró que en los próximos días mantendrá un encuentro con diferentes referentes de su gobierno, tal el caso de los ministros de Salud Pública y de Turismo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto además del encuentro habitual con los integrantes del Grupo Ase-sor Científico Honorario (GACH).

Cartas echadas

Sin embargo, en algunos ámbitos políticos se asegura que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ya tiene la decisión tomada. Solo resta darla a conocer. Se dice que será el propio presidente el que asumirá la decisión de dar a conocer semejante noticia, cuyo impacto nadie tiene claro aún. “Tenemos trabajo hecho, tenemos documentos prontos, viene complicado: el mundo ha demostrado que en los países que abrieron las fronteras para las temporadas estivales el COVID-19 se complicó”, añadió Lacalle Pou. Empe-ro, como una forma de minimizar el impacto de la decisión, el presidente Lacalle Pou dijo, en el mismo encuentro de este fin de semana, que el gobierno debe evaluar hasta dónde se puede abrir la frontera para que el resultado del próximo verano no sea un fracaso.

Ahora solo resta aguardar el anuncio del gobierno sobre este tema que tanta preocupación genera en un departamento, como el caso de Maldonado, donde la actividad turística es su principal fuente de ingresos.