Torneo Apertura de Liga Mayor: la cima de la tabla tiene dos líderes

Por Rodrigo “Chino” Fernández

EL “SANCA” ESTA FUERTE

En lo previo a este partido se lo veía como un cruce que definiría gran parte de la suerte de este Torneo Apertura en la Temporada 2022 de Liga Mayor. Punta del Este venía invicto y con viento en la camiseta, pero enfrente tenía a un San Carlos que también venía en un gran momento. Había promesa de partidazo en el Beverly Hills y al final se lo llevó San Carlos por 1-0 en un partido controversial por un par de penales claros no cobrados y un gol anulado a Punta del Este por parte de Fernando Soca por supuesta posición adelantada. Esta jugada fue muy protestada por los jugadores y parciales del “Punta” que se fueron con mucho malestar por el arbitraje.

En cambio, a pesar de ese dulce presagio se vio un partido cerrado y chato, con pocas chances para ambos equipos y poco fútbol en la soleada tarde de miércoles, los equipos basaron su estrategia en romper lo que pudieran hacer sus rivales y se olvidaron por completo del juego colectivo que sí habían mostrado en partidos anteriores.

El gol del partido fue Michel Telleri en el minuto 25 del primer tiempo, después de esto fue Punta del Este quien tenía que salir a proponer en busca del empate, pero San Carlos sabía cómo manejar los tiempos del partido e incluso pudo ponerse dos goles al frente al comienzo del segundo tiempo con una jugada donde la pelota pegó en ambos postes del arco que defendió Juan Lladó.

Casi en el final del partido hubo una jugada controversial, ya los ánimos de los parciales de Punta del Este estaban alterados ante la expulsión de Pablo Suárez por agresión ante un rival minutos antes, es cuando aparece un gol que significaba el ansiado empate de los dirigidos por Alejandro Lladó, pero es anulado por posición adelantada de Juan Díaz, las protestas fueron fuertes pero el marcador seguía incambiado y así fue hasta el final del encuentro.

Más allá de toda controversia o polémica es una victoria importante de San Carlos que alcanza ahora a Punta del Este en la cima de la Tabla, y a falta de pocos partidos convierte el Torneo en uno mucho más apasionante por lo que resta por jugarse como por ejemplo los Clásicos.

LIBERTAD SUMA Y SE ARRIMA

En el Estadio Álvaro Pérez del club Libertad el locatario recibió a Peñarol Fernandino y lo venció por 1-0 en un partido más cerrado y parejo de lo que se pensó ver en lo previo.

Los dirigidos por Gabriel Alcoba tenían la misión de no subestimar a sus rivales de este partido. Los aurinegros fernandinos no han tenido hasta ahora una buena campaña, pero son un equipo por demás aguerrido que siempre muestra con empeño una marca fuerte y ordenado juego táctico que hace difícil para sus rivales encontrar espacios en la zona ofensiva de los ataques. En este partido no fue la excepción, pero a pesar de eso el “Penado 14” logró llegar a la red rival y se llevó el partido.

El gol fue convertido por Santiago Rosas con un fuerte derechazo desde fuera del área para ganar tres puntos importantes.

UN EMPATE JUSTO

En la cancha de Kennedy el locatario y Artigas Juniors empataron 1-1, un resultado que le sirve más a los visitantes que siguen sumando en el Torneo Apertura. El gol del “Neke” fue convertido por Christian Díaz mientras que para la visita anotó el interminable José Acuña.

NO ES CASUALIDAD

En el cruce entre Colón FC vs Central Molino jugado en el Parque “Tomás Álvira” de la ciudad carolina fue victoria de Colón FC con un gol conquistado por el goleador del Torneo Apertura hasta el momento: Luis Morales. El delantero ratifica su buen momento y también su equipo que nuevamente suma 3 puntos para demostrar que tienen con que estar tranquilos en la Tabla de Posiciones y dejar tras de sí a muchos equipos que en lo previo eran rivales directos.

SUPIERON CUMPLIR

El conjunto de Peñarol de San Carlos le ganó 1-0 al colista Defensor, en un partido donde los aurinegros carolinos no podían dejar puntos por el camino si pretendían tener chance de seguir prendidos en el duro batallar por escapar del Descenso y cumplieron. El gol fue convertido por José Luis Saez.

POSTERGADO

El partido que completa la 6ta Fecha es entre Atlético Fernandino vs Ituzaingó en el Estadio del Decano, pero se va a jugar el próximo miércoles 6 por la participación de la “Verde Peninsular” en la Copa URUGUAY ante Basáñez, partido que se juega hoy a las 15:00 horas y puede ser visto por VTV Plus.

