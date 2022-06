Torre principal del complejo Cipriani será la más alta del país alcanzando los 280 metros

El intendente Enrique Antía remitió en las últimas horas una solicitud de anuencia para modificar el proyecto de construcción del complejo “Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este”

La torre principal del complejo Cipriani alcanzará los 280 metros de altura por lo que se constituirá en la más alta del país y sólo será superada en América del Sur por la Gran Torre Santiago de Chile de 300 metros y los Yachthouse Residences 1 y 2 de 281 metros del balneario brasileño Camboriú. Otra de las torres de Cipriani tendrá 212 metros de altura y la restante 140 metros.

El intendente Enrique Antía remitió en las últimas horas una solicitud de anuencia para modificar el proyecto de construcción del complejo “Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este” gestionado por la firma FOSARA SA para la manzana 815 de Punta del Este impulsado por el millonario Giuseppe Cipriani.

“El edificio es vertical. Ahí hay un cambio porque no son aquellas matracas horizontales, hay tres edificios verticales en el proyecto. Son edificios altos, de distintas alturas. El más grande será el del medio. Y el más abajo el que va sobre la rambla”, explicó el jefe comunal.

El planteo de Antía ingresó este miércoles a la Junta Departamental de Maldonado y en las próximas horas pasará a estudio de las comisiones respectivas.

El nuevo diseño fue llevado adelante por el arquitecto Rafael Viñoly y presentado meses atrás a la Intendencia de Maldonado.

La presentación fue llevada adelante por por Cipriani y Viñoly que estuvieron acompañados en la ocasión por el nuevo socio del proyecto, el multimillonario egipcio Naguib Sawiris.

El nuevo diseño deja el desarrollo inmobiliario, las tres torres, para la mitad del predio más cerca de la avenida Mar del Plata en tanto que el sector hotelero será frentista a la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.

Plazos

Antía, en una informal rueda de prensa, dijo hoy que “seguramente” los ediles se tomarán por lo menos dos meses para el tratamiento y posterior aprobación del proyecto. Las obras comenzarán en un plazo no mayor a los seis meses después de que la Intendencia conceda la modificación del permiso de construcción correspondiente.

Antía sostuvo que no existen modificaciones de fondo al primer proyecto presentado, aunque sí se notará un cambio estético al mismo. “Son los mismos metros cuadrados que se habían aprobado”, precisó Antía al sostener que en una primera etapa se reconstruirá el hotel San Rafael. “También el casino, el teatro y los servicios auxiliares. Además, se construirá un primer edificio que dará sobre la avenida Mar del Plata.

Según Antía el cronograma de obras establece que el hotel y la primera torre quedarán finalizado en 35 meses y la sala de juego privada en 34.

“El ex San Rafael será levantado nuevamente con sus 4 plantas tipo, la buhardilla, el Lobby y el entrepiso. Contará con 80 habitaciones y 268 estacionamientos en subsuelo. En tanto las torres contarán con 282 unidades habitacionales. El proyecto modificativo propone construir 170.084 metros cuadrados”, reveló un comunicado emitido este miércoles por la Intendencia.