Un grupo conformado por dieciocho trabajadores del complejo cannábico Kaya Herb House de La Barra aguardan con expectativa la audiencia prevista para este martes 8 de marzo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Maldonado. Si no hay conciliación en la referida audiencia, la abogada Silvana González, asesora de los trabajadores, iniciará acciones ante la sede judicial correspondiente.

Los trabajadores aseguran que la empresa los contrató por la temporada de verano y que aún no les pagaron sus salarios y otros beneficios de índole salarial.

“Se encargaron de traer extranjeros al país, con una propuesta laboral muy atractiva, la cual nunca llegamos a recibir. Prometieron pagar boletos de ida y vuelta, lo cual solo cumplieron con los empleados que fueron despidiendo en enero”, sostienen los trabajadores.

“Arturo, quien decía ser el dueño, era la cara visible del lugar mientras allí trabajábamos y quien daba todas las órdenes, hoy desaparece por ‘problemas de salud’, dejando un montón de gente en la calle”, agregan.

Sin dinero para volver

Elkin Santos es un chef colombiano que vive y trabaja hace diez años en la Argentina. Allí montó su comercio de puertas adentro que trabaja bajo la modalidad de take away a la espera de juntar el dinero necesario para abrir su primer negocio de puertas abiertas. En la capital porteña fue contactado por una representante de la empresa de La Barra que le planteó una interesante propuesta para trabajar durante la temporada 2021/ 2022 en el centro cannábico de La Barra. “No la volví a ver. Nunca más supe de ella. En tanto, la empresa me pagó solo lo que me correspondía a diciembre. No cobré enero y lo que trabajé de febrero. Me quede sin dinero para volver, ahora queremos cobrar lo que nos deben”, dijo el cocinero colombiano.

Santos solo conoce a uno de los propietarios, Arturo Rubinstein, empresario de medios argentinos y accionista de la empresa concesionaria del centro de convenciones de Punta del Este. Desconoce al resto de los accionistas algunos de los cuales se presentaron como de las empresas más grandes del mundo en materia de cannabis.

Santos dice que están comiendo con los productos que están sacando, con autorización de la persona que tiene la llave del comercio, del mismo lugar de trabajo.

Foto: Kaya Herb House