La Asociación de Trabajadores de Enjoy Uruguay (ATEU) emitió un comunicado en el que dan su opinión sobre la realidad del establecimiento y específicamente del casino, que continúa con sus puertas cerradas tras la llegada de la emergencia sanitaria y le pidieron al presidente de la República, implementar “un corredor sanitario turístico”.

Semanas atrás, en una entrevista en Canal 10 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou dijo no querer parar la economía, en plena emergencia sanitaria por coronavirus, y ejemplificó esto con el caso de un malabarista que trabaja en un semáforo, “no puede parar porque tiene que ganarse el peso, tiene que ganar el jornal”, dijo el mandatario y los trabajadores de Enjoy lo recordaron. “¿Y nosotros qué?, compartimos el pensamiento del señor presidente, pero eso no se ve reflejado en los hechos”, indicaron y añadieron que identificando a los clientes que lleguen con anterioridad, destino y tiempo de estadía, el casino sería una buena locación para implementar un pase verde o pasaporte verde. “Sería como un corredor sanitario turístico”, dijeron.

Reclamos

Los trabajadores, que hace meses se encuentran en la misma situación, reclamaron por la llegada de ómnibus que diariamente van a Rivera con clientes para los freeshops y se preguntaron, qué tanto difieren esos centros comerciales y gastronómicos de un casino, “probablemente la diferencia más grande es que los shoppings tienen mayor circulación de gente que el casino”. “Sesenta ómnibus por día en Rivera, equipos de fútbol que vienen a jugar del exterior (con casos positivos), estamos organizando finales de campeonatos internacionales, ¿y nuestra empresa no puede traer el equivalente de uno o dos ómnibus como los que visitan los freeshops pero no por hora, sino por semana, con clientes vacunados, hisopados negativos, o que ya sufrieron la enfermedad?”, se preguntaron.

Por otro lado, destacaron que durante el tiempo que el establecimiento estuvo abierto no se generaron focos de contagio de covid y que todos los protocolos sanitarios se cumplieron totalmente “y nos atrevemos a decir que eran los más exigentes que se pusieron en práctica en este país”, añadieron.

Cerrados. En tanto, fuentes del hotel informaron a FM Gente que el establecimiento hotelero, así como su sala de casino permanecerán cerrados hasta que el gobierno autorice el ingreso al país de turistas extranjeros. En línea con ese objetivo, esperan que la medida no se dilate en el tiempo. El complejo cerró sus puertas el pasado 25 de marzo y en 2020 se mantuvo sin actividad durante ocho meses. En diciembre, el complejo se abrió para trabajar con turismo interno. En busca de una solución los trabajadores remarcaron: “casi se podría decir que somos el único sector de la economía sin actividad” y concluyeron: “¿Trabajamos por un futuro mejor o salimos a buscar un semáforo? Aunque hace un buen rato ya que están todos ocupados”.