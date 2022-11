Trabajadores de SUINAU se declararon en conflicto luego de que cuatro funcionarios fueran golpeados “en una situación de crisis”

El pasado 26 de octubre cuatro funcionarios de un centro de cuidado de niños y adolescentes, de entre cinco y dieciséis años, ubicado en Maldonado, fueron golpeados en una situación de “crisis” de los adolescentes, denunciaron funcionarios del Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU y del INISA quienes se declararon en conflicto y se manifestarán hoy a partir de las 13 horas frente a la sede del INAU.

Tras esa situación de violencia, que fue definida por Mariana Mieres de SUINAU Maldonado como “un motín”, dos de las trabajadoras igual debieron ir a trabajar al día siguiente al hogar, y la situación de violencia se volvió a repetir. Actualmente, luego de ser atendidas y estar en acompañamiento de psiquiatras, ambas están certificadas por el Banco de Seguros del Estado, y los trabajadores vinculados al SUINAU denuncian falta de acción de la dirección departamental, y exigen respuestas y soluciones al tema. Según Mieres, en ningún momento se aplicó los protocolos existentes para el control de situación de crisis.

En un comunicado compartido en las últimas horas el sindicato exige “idoneidad en los cargos a desempeñar”, “no más cargos a dedo”, una respuesta inmediata ante situaciones “de desborde”, que se apliquen los protocolos existentes, que se respeten los reglamentos internos. “No más compañeros perseguidos ni amenazados” “no más compañeros agredidos ni lastimados”.

“Cero apoyo”

Luego de los dos hechos de violencia que las trabajadoras vivieron en un hogar mixto de la ciudad de Maldonado, los trabajadores intentaron comunicarse con la dirección departamental y, según destacó la fuente de la gremial a Correo de Punta del Esta, hubo “cero apoyo y respaldo de las autoridades de INAU Maldonado”, ya que cuando se registró el incidente no se hicieron presentes.

El sindicato ha tenido varias reuniones con el nuevo directorio del INAU, pero, los trabajadores denuncian que, como les pasó con la dirección anterior, no han obtenido respuestas o soluciones a sus problemas, sostuvo Mieres quien además dijo que esa situación de violencia no ha sido la única que han vivido trabajadores vinculados a la institución.

“Como Mesa declaramos que esto está pasando por una mala gestión, cuando los chiquilines tienen más poder de decisión que la propia autoridad del centro es cuando pasan estas cosas y los funcionarios quedan sin herramientas para atender a los chiquilines”, sostuvo Mesa.