Trabajan a contra reloj para evitar que el puente afectado colapse; el martes bajó 15 centímetros

La problemática generada en el segundo puente sobre el arroyo Maldonado se transforma con el correr de las horas en un agudo dolor de cabeza para la Intendencia de Maldonado.

Por estas horas el principal desafío para las autoridades es evitar que el puente inaugurado el 30 de diciembre de 1999 colapse por los daños que presenta su estructura. Los trabajos que se cumplen a contrarreloj no constituyen una reparación. Se trabaja para colocar dos enormes vigas de acero que hagan que la construcción se asiente y no siga cayendo hacia el arroyo.

El segundo desafío pasa por encontrar la mejor manera de reparar el puente, un trabajo que deberá llevarse adelante el año próximo, siempre y cuando la estructura no colapse, lo que puede ocurrir en cualquier momento.

El tercer desafío pasa por encontrar una respuesta a las complicaciones que presenta el tránsito entre ambas márgenes del arroyo Maldonado. Complicaciones que se agravaron por la clausura del segundo puente, a tal extremo que ni siquiera los encargados de la obra pueden subir a la estructura.

El cuarto desafío es salvaguardar un activo del patrimonio vial del departamento que en su momento costó cuatro millones de dólares aportados en partes casi iguales entre el ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Maldonado. El costo fue de 4:500.000 dólares, unos 8:000.000 dólares de la misma moneda, suma ajustada por inflación de acuerdo al calculador del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

El último puente reconstruido en el departamento fue el “Fernando Pérez Veiga” con un costo superior al 1:000.000 dólares. El puente diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly a pedido del financista argentino Eduardo Costantini en Laguna Garzón costó más de 10:000.000 dólares. Por eso el quinto desafío pasa por contar primero con el dinero necesario para poder reparar de urgencia la estructura y luego, llegado el caso, construir un nuevo puente.

Cáceres

El exministro de Transporte y Obras Públicas y actual asesor de la Intendencia en esta emergencia, el ingeniero Lucio Cáceres confirmó, en declaraciones a Fm Gente, que la estructura del puente sigue cediendo. El martes bajó 15 centímetros y el miércoles 8 milímetros. Cáceres sostuvo que solo un milagro evitó hasta el momento que la estructura haya colapsado y que existen “menos expectativas” de salvar al puente.

El exministro recordó que el proyecto y la dirección de obra corrió por cuenta del hoy fallecido ingeniero Eduardo Ponce, un experto en la materia tanto en el plano nacional como internacional.

Si bien el puente es casi idéntico al original, construido en 1963 por Leonel Viera, en este caso fueron empleados otros materiales y otros procedimientos. Tampoco los cálculos que efectuó Ponce fueron los mismos que los empleados por Viera Britos cuando construyó el primer puente a comienzos de los años sesenta.

Meteorología

Las autoridades piden que la meteorología les dé una mano. Pero el escenario para las próximas horas viene complicado. Ya a partir de la mañana de este jueves Inumet anuncia la llegada de fuertes vientos del NW al sector S con rachas de 50-70 kilómetros por hora en zonas costeras. Y para la tarde se prevé una rápida rotación al SW y S al SE con rachas de 50-60 kilómetros por hora. Ese viento, conocido como “Pampero”, sopla desde el sudoeste enviando toda la fuerza del mar hacia la desembocadura del arroyo en el océano Atlántico. Ahí, dijo hoy un jerarca, no hay mucho por hacer.