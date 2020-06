Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales), para visibilizar la igualdad del colectivo. El próximo domingo, las direcciones de Género y Turismo de la Intendencia colocarán cintas formando la bandera de la comunidad en las oficinas públicas, para apoyar la conmemoración del día. Además, se iluminará la entrada del edificio comunal como se ha hecho años anteriores.

La Cámara de Empresas y Negocios LGBTQ del Uruguay trabaja fuertemente para desarrollar el turismo LGBT en el país, y junto a la Intendencia de Maldonado intenta posicionar a Punta del Este como destino. El club Punta del Este LGBT, antes llamado Club de productos Punta del Este Luxury, está integrado por la Intendencia Departamental y varios operadores turísticos de la zona.

Ana Laura Acosta, encargada de coordinar las acciones del sector LGBT y la Dirección General de Turismo explicó que el club Punta del Este LGBT intenta posicionar a Punta del Este como uno de los principales destinos internacionales de vacaciones para esta comunidad, que es muy importante por su alto nivel de gasto y promedio de viajes, que es de unos tres o cuatro por año.

Turismo diverso

Entrevistado por Correo de Punta del Este, el presidente de la Cámara de Empresas y Negocios LGBTQ del Uruguay, Adrián Russo explicó que la comunidad de turistas LGBT suele gastar entre un 17 y un 23% más que los turistas heterosexuales, y que esto se debe a que, en general, las parejas LGBT tienen un ingreso doble y no tienen hijos. Esto hace también que vacacionen más veces en el año, “de 3.5 veces que vacaciona una persona LGBT, vacaciona una persona heterosexual y esto se da porque en el 85% de las parejas LGBT no hay hijos, entonces no se depende de las vacaciones por estudio de los niños” dijo.

Según datos brasileños que el presidente compartió para esta nota, el 22% de los visitantes LGBT eligen destinos con sol y playa, y entre el 14 y 18% el turismo cultural y visitas a diferentes lugares LGBT como discotecas, museos o barrios privados. Además, esta comunidad se caracteriza por elegir el multidestino a la hora de vacacionar. Es por eso que cuando se presenta a Uruguay como destino turístico se suele vender la oferta Montevideo – Punta del Este, Colonia – Montevideo o Punta del Este – Rocha.

“Hemos mantenido muchísimas reuniones con operadores turísticos haciendo presentaciones del destino pensando en la post pandemia” comentó Acosta, “estudios de argentina y Brasil, muestran que los integrantes de esta comunidad van a ser los primeros en salir de vacaciones porque su poder adquisitivo lo va a permitir. Por eso estamos trabajando en mostrar que Punta del Este es más que sol y playa, con una gran propuesta de bodegas, de haras y de estancias turísticas que suman mucho también para el turismo post verano” agregó.

Acosta explicó, además, que desde la Dirección de Turismo se busca promocionar a Punta del Este como un lugar para “bodas de destino”. “Nos enfocamos en que Punta del Este sea un destino de bodas de extranjeros, no solamente para la comunidad LGBT. Extranjeros que vengan a festejar sus bodas, fiestas o luna de miel acá, porque eso implica hotelería, gastronomía y traslados” dijo.

Avanzado en derechos

Para Russo, que Uruguay sea uno de los países latinoamericanos más avanzado en derechos para esta comunidad, hace a la buena imagen como destino turístico. La seguridad, la tranquilidad y los buenos paisajes fueron tres elementos que destacó como buenos para atraer a este público. “Tenemos buenas playas, buenos hoteles y estamos preparados para trabajar con el segmento LGBT. Es importante saber qué terminologías usar, porque este mercado no es nada diferente al mercado heterosexual, pero hay una terminología adecuada y sugerida, por ejemplo, para que no haya problemas cuando se pide una cama matrimonial en un hotel” explicó.

En los primeros días de julio, la Cámara, en coordinación con la Intendencia, realizará una capacitación vía zoom para empresarios y trabajadores. La charla tratará el tema de la inclusión laboral en el sector turístico y recomendaciones sobre cómo atender a los huéspedes de la comunidad LGBT.

Acosta informó que cuando se puedan realizar las actividades de manera presencial se darán estas capacitaciones en vivo, para empresas del sector y personas que trabajen en atención al público. “El tema es atacar los pequeños detalles, como por ejemplo el tamaño de las batas o que no haya problemas cuando una pareja solicita una cama matrimonial” explicó.

Acerca de la inserción laboral de la comunidad LGBT Russo dijo que las personas trans siguen siendo aún las más relegadas a la hora de conseguir trabajo. “Estamos trabajando y trataremos de seguir buscando que el talento diverso llegue a las empresas” enfatizó.

Según datos de la Unión Latinoamericana de Economía Diversa (que la Cámara integra) aproximadamente el 9 y el 10% de los turistas que llegan a Uruguay, Brasil y Argentina son parte de la comunidad LGBT. “Creo que este sector le va a hacer muy bien a la reactivación del turismo y creo que el turismo LGBT está muy bien posicionado, producto de que Uruguay es abiertamente LGBT en tema leyes y creo que eso es lo que hay que explotar” dijo Russo.

En la Cámara se nuclean más de 170 empresas que trabajan continuamente en la concientización y el uso de determinadas terminologías de mercado. Russo opinó que “siempre está bueno que las empresas miren para adentro y tengan talento diverso, talento LGBT trabajando, eso ayuda mucho a las empresas”. Además, destacó que las publicidades para atraer a este público deben estar dirigidas al sector, “no se puede hoy en día ir a buscar el mercado LGBT con una foto de mamá, papá y dos chicos” dijo.

Trabajo en conjunto

Hace poco tiempo la Cámara creó una Comisión Nacional de Turismo LGBT a la que se integraron varias intendencias, entre las que se encuentran la Intendencia de Maldonado, Colonia, Canelones, Montevideo, Lavalleja, Rocha y Paysandú. Esta comisión trabaja para pensar estrategias de presentación y promoción de los destinos uruguayos. Russo dijo que uno de los mercados al que apuntarán cuando se abran las fronteras será el paraguayo, “porque Paraguay es un país súper atrasado en temas LGBT y nosotros tenemos mucho para ofrecerles a los visitantes que quieran venir a vivir libremente el turismo LGBT”.

Sobre el trabajo con el gobierno departamental de Maldonado, Russo dijo: “siempre trabajamos muy bien con la Dirección de Turismo, también con la Dirección de Género y el club Punta del Este LGBT, venimos trabajando hace varios años”.