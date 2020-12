Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte se emitió una advertencia ya que, según se informó desde la IDM, se constataron situaciones puntuales en las que no se respetó el aforo establecido por parte del gobierno nacional para el transporte colectivo de pasajeros. En una actitud que fue calificada de “irresponsable” por parte de quienes tienen la obligación de respetar las normas, la IDM hizo saber a la población que se van a redoblar las fiscalizaciones y en caso de constatar incumplimientos se va a ser “severo en las sanciones porque lo que está en riesgo es la salud de los vecinos de Maldonado”. “Algo que resulta no negociable bajo ningún punto de vista, mucho menos en este contexto donde la curva de contagios no logra aplanarse, motivo por el cual es fundamental cuidarnos entre todos”, se informó desde la IDM.

