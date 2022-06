Transportistas turísticos denuncian “falta de sensibilidad” del gobierno hacia el sector

La Unión de Transporte Turístico del Uruguay se movilizó este fin de semana en Punta del Este luego de una asamblea en la que los socios compartieron sus necesidades. El presidente de la gremial, Álvaro Gugliotta, habló con Correo de Punta del Este y dijo que se ve “falta de sensibilidad” de parte del gobierno para este sector, dado que tras la pandemia están viviendo una situación muy complicada, y las medidas que se anunciaron no se adoptaron por completo.

El transportista recordó que desde el Ministerio de Turismo se anunciaron varias medidas, como por ejemplo la exoneración de BPS para empresas de ese sector y la no aportación de IRAE y patrimonio, según dijo, estas últimas dos medidas no se aprobaron. “¿Por qué no se aprobaron si lo anunciaron?”, se preguntó, y remarcó que el sector pasa por un momento muy complicado, porque en muchos lugares no hay trabajo y los transportistas “cargan una mochila de dos años de pandemia”, agregó.

Ahora, los trabajadores piden que se revea la situación, para entender por qué las medidas anunciadas en abril por el ministro Tabaré Viera no llegaron a puerto.

De más de 50 empresas de transporte que había en Maldonado, 20 cerraron, informó Gugliotta.

Movilización en Montevideo

El próximo miércoles los transportistas se concentrarán en Montevideo, en el Estadio Centenario, desde donde marcharán hasta la Torre Ejecutiva para darle una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que le pedirán una explicación para entender qué pasó con las medidas anunciadas.

“Hay poca sensibilidad del Poder Ejecutiva y una falta de voluntad política, porque aunque no se haya votado en el Parlamento el Poder Ejecutivo puede mandatar a DGI para que haya una resolución y se nos posterguen los pagos hasta fin de año. Nuestras necesidades eran para ayer”, indicó.