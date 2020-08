Tres personas condenadas por receptación y tráfico interno de armas tras un allanamiento realizado en Piriápolis

Personal del Área de Investigadores de la Jefatura de Zona Operacional I conjuntamente con apoyo de la Guardia Republicana y la Policía Científica realizó días atrás un allanamiento en una casa en las calles 17 y 11 B° en La Falda, Piriápolis donde había dos cámaras de video vigilancia marca Hikvison que habían sido robadas. Fue detenido un hombre de 46 años otro de 23 y una mujer de iniciales M. C. de 20 años de edad.

Como resultado del allanamiento se incautó 1 escopeta recortada, 6 cartuchos, herramientas varias, 1 monitor marca Sharp, 3 televisores (rotos), 1 calefón James de 60 litros, alargues, 3 cámaras de video vigilancia (reconocidas), perfumes (reconocidos), 1 garrafa de gas de 13 kilos, 2 pistolas color negro de plástico, 2 bicicletas GT y BACCIO, 1 carretilla de color azul, objetos varios.

Enterada la Fiscal subrogante de 2do Turno dispuso que los indagados ingresaran como detenidos y luego de la instancia judicial el Dr. González, juez penal de 4to turno dispuso la formalización de los tres indagados, J. R, y S. M. y M. C.

J. R. fue formalizado como presunto autor penalmente responsable de un delito de Receptación; M. C como presunta autora penalmente responsable de un delito de Receptación y S. M. como presunto autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de armas y municiones en reiteración real con un delito de porte de arma.

Asimismo, como medida cautelar, respecto de J.R., M.C y S. M la obligación de fijar domicilio específico el que no podrá modificar sin conocimiento del Tribunal, guardar arresto domiciliario nocturno en el horario de 22 a 06 horas y la presentación una vez por semana en la seccional de su domicilio, por el plazo de noventa (90) días.

