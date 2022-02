Tribunal de alzada deberá expedirse sobre apelación de la fiscal en el caso del joven agredido en Pinares

Un tribunal de alzada deberá expedirse sobre la apelación interpuesta por la fiscal Ana Rosés contra la sentencia del juez Sebastián Amor que dejó libres a los cuatro jóvenes acusados de haber golpeado a otro de 18 años en la tarde del sábado 5 de febrero.

Los tribunales de apelaciones en planteos sobre las medidas cautelares dispuestas por un juez de garantías a pedido de la fiscalía o de la defensa, deben pronunciarse en un plazo no mayor a quince días calendario. A la hora de imputar los delitos la fiscal letrada de 2º turno Ana Rosés pidió, como medida cautelar, la prisión preventiva de los cuatro indagados.

Al negarse la aplicación de la prisión preventiva la fiscal Rosés interpuso la apelación para que un tribunal de apelaciones se pronuncie sobre su planteo de privación de libertad. No presentó un recurso de reposición porque, en los hechos, habría puesto en juego la misma actuación de formalización…

Empero, el magistrado actuante no aceptó el planteo del ministerio público y optó por otras medidas cautelares para aplicar a los cuatro imputados.

En este sentido, Amor González fijó como medidas cautelares por un lado la prohibición de salir del país con retención de documento de viaje. Además, fijó la prohibición de comunicación y/o acercamiento con la víctima por un radio de 500 metros, por el lapso de 90 días.

Los cuatro hombres fueron identificados como B.D.R.R. de 24 años, R.A.C.F. de 25, F.L.F. de 24 y F.O.G. de 23. Según su testimonio expresaron que lo confundieron con un ladrón.

La fiscal, al efectuar el relato en la audiencia de conciliación del pasado viernes celebrada en la sede del juzgado penal de 4º turno en el Centro de Justicia de Maldonado, solicitó la formalización de los cuatro.

Los delitos

Al finalizar la misma, el magistrado Sebastián Amor dispuso la formalización de la investigación penal respecto del ciudadano B.D.R.R., oriental de 24 como presunto autor de un delito de violencia privada agravada en reiteración con un delito de lesiones personales en calidad de autor. También respecto de los ciudadanos R.A.C.F., oriental de 25, F.L.F., oriental de 24 y F.O.G., oriental de 23 como presuntos autores penalmente responsables de un delito violencia privada agravada en reiteración real con un delito de lesiones personales, estos últimos en calidad de co-autores.

El artículo 288 del Código Penal establece: “( Violencia privada ) El que usare violencia o amenazas para obligar a alguien a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”. Por su parte el articulo 316º del Código Penal señala: “Artículo 316 (Lesiones personales) El que, sin intención de matar causare a alguna persona una lesión personal, será castigado con pena de prisión de tres a doce meses. Es lesión personal cualquier trastorno fisiológico del cual se derive una enfermedad del cuerpo o de la mente.

El artículo 54: Señala: (Reiteración real) Al culpable de varios delitos, no excediendo el número de tres, cometidos en el país o fuera de él, se le aplicará la pena que corresponda por el delito mayor aumentada en razón del número y gravedad de los otros delitos, pero sin que el aumento pueda exceder de la mitad de la misma pena, salvo que tales delitos se hubieren ejecutado en el término de cinco años, a partir del primero, en cuyo caso el aumento puede llegar a las dos terceras partes.