Tribunal de apelaciones dispuso el arresto domiciliario para cuatro acusados de vender drogas en San Carlos

Un tribunal de apelaciones dispuso el arresto domiciliario de cuatro sujetos que estaban en prisión preventiva por la presunta comisión de un delito continuado de negociación de estupefacientes en reiteración real con otro delito de tenencia no autorizada de armas de fuego y/o munición.

El tribunal de alzada se pronunció sobre el recurso de apelación presentado por los abogados defensores de los imputados contra la resolución del juez Vital Rodríguez Casella del pasado 24 de abril. Ese día se dispuso la prórroga por otros cuarenta y cinco días solicitada por la fiscalía al vencer el primer plazo dispuesto con anterioridad de la medida de prisión preventiva de los cuatro en el establecimiento carcelario de Las Rosas.

Al solicitar la prórroga en esa oportunidad, la fiscalía explicó que todavía no culminó la investigación preliminar: “puntualmente, porque hay una evidencia que nos está faltando que es la pericia en los teléfonos celulares que fueron incautados a los a los imputados de cuyo contenido eventualmente podría también determinar si la Fiscalía continuará o no con la investigación”.

Además, la fiscalía sostuvo que se mantiene el riesgo de entorpecimiento de la investigación por el conocimiento que los imputados tienen de los hechos y de los testigos y evidencias que han sido mencionados cuando se formalizó la investigación.

“También existe este riesgo de la sociedad teniendo presente que por lo menos dos de los de los imputados revisten la calidad de reincidentes. Solicita la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 45 días, el que considera razonable pues en el mismo estaría recibiendo el informe pericial y eventualmente deducir la acusación”.

La defensa

La defensa de los cuatro imputados se opuso a la prórroga de la prisión preventiva al entender que la demora en las pericias telefónicas no es culpa de sus clientes. Además, sostuvo que sus clientes no tienen forma de entorpecer la investigación.

“En relación al riesgo de entorpecimiento de la investigación, son testigos de identidad reservada, por lo tanto, no tienen conocimiento ni manera de tener conocimiento de quiénes son como para amedrentarlos de alguna forma, Igualmente fundar una medida en ello implicaría que hasta la realización del juicio oral se los tendría que mantener en prisión preventiva, lo cual resulta absolutamente desproporcionado”, explicaron los abogados defensores.

“En cuanto al riesgo para la sociedad por la calidad de reincidente de dos de ellos, (lo que significaría que respecto de los otros dos ya no quedarían requisitos para fundar la medida cautelar) si bien dicho riesgo surge en el código como una posible fundamentación sobre la cual fundar la medida, expresa que la misma no se puede fundar en éste riesgo solo.

El caso

El caso se remonta al 1º de febrero pasado cuando la justicia, a pedido de la fiscalía, dispuso la formalización de la investigación que involucra a los cuatro individuos.

Ese día se realizó un allanamiento donde se encontraban los cuatro imputados. Los efectivos a cargo del allanamiento observaron cómo uno de los sospechosos tiraba algo para el predio lindero. El objeto arrojado era una riñonera que contenía un celular que tenía la foto de su propietario en la portada. En la riñonera había también 5450 pesos. Próximo al morral se encontró una bolsa de nylon negro con 229 chasquis que en la prueba de campo dieron positivo al clorhidrato de cocaína y pesó 51 gramos en total. En el interior de la finca se le incautó a otro de los involucrados $7464 pesos en billetes de baja de nominación y monedas. Además, se incautó una balanza de precisión y cuatro rollos de papel film. Además, enterrada debajo de una grieta que hay en el hormigón del piso se encontró un arma modificada sin numeración modelo 63, calibre 22 con cargador y 6 cartuchos, una pistola marca Versa modelo Tander empavonada, calibre 380 con cargador y 4 cartuchos vivos, cada una estaba envuelta en papel film. A su vez, bajo el muro lindero había otra balanza de precisión y en un árbol que hay próximo a ese muro se encontraros 6 cartuchos de escopeta, 7 cartuchos 9 mm vivos y una vaina de 9 mm percutida.

Fallo

El tribunal le dio la razón a la defensa al anular la prórroga de la prisión preventiva por entender que la demora de las pericias en los celulares no es culpa de los imputados. “En cuanto a las evidencias relativas a las pericias de los celulares incautados cuyo resultado Fiscalía refiere que todavía está pendiente, ello no implica riesgo procesal alguno, pues los imputados aún en el supuesto de que recuperen totalmente su libertad, en absoluto pueden incidir en la realización y/o el resultado de dichas pericias. Además, se señala que hace 3 meses que los celulares fueron incautados, por lo que ha transcurrido un plazo más que prudencial para que puedan realizarse esas pericias y ante la demora verificada, Fiscalía debió haber urgido las mismas. Entonces, no es por causa de los imputados que la Fiscalía no pudo finalizar su investigación preliminar, por consiguiente, no es procedente mantener la prisión preventiva por el motivo alegado por Fiscalía, esto es: que existen diligencias pendientes (pericias) y por ello existe una necesidad de mantener la cautela. Esta necesidad no fue explicada ni acreditada por Fiscalía y como ya se expresó, el hecho de que los imputados recuperen su libertad, en absoluto afectaría el resultado de las pericias pendientes•”, sostuvo el fallo del tribunal.

“En relación a lo expresado por Fiscalía de que en un medio tan pequeño como la ciudad de San Carlos es posible que los imputados puedan identificar a los testigos con identidad reservada y entorpecer la investigación, el Tribunal considera que se supone que la Fiscalía adoptó todos los recaudos necesarios para que se preserve la identidad de los testigos protegidos. No surge argumentado por la Fiscalía que alguno de los imputados haya procurado averiguar y/o identificar a esos testigos, lo cual haría presumir su intención de entorpecer la investigación, procurando influir sobre los mismos para que no declaren o lo hagan en forma reticente o falsa”; agrega.