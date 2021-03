El tribunal de apelaciones en lo penal de 1º turno consideró que la investigación sobre explotación sexual de menores “Operación Océano” tiene un “azaroso avance” y que “no parece de modo alguno tener un próximo fin”.

La sentencia de fecha 16 de marzo pasado fue redactada por la ministra Graciela Gatti y aprobada por los dos restantes integrantes del citado colegiado Alberto Domingo REYES OEHNINGER y Sergio TORRES COLLAZO.

En dicha sentencia se dejó firme un fallo en primera instancia de la jueza Beatriz Larrieu que ordenó el arresto domiciliario del único privado de libertad de la causa que, además, reside en la ciudad de San Carlos.

El expediente está caratulado como “AA. REITERADOS DELITOS DE PROMESA DE RETRIBUCIÓN O RETRIBUCIÓN A PERSONAS MENORES DE EDAD PARA QUE EJECUTEN ACTOS SEXUALES O ERÓTICOS DE CUALQUIER TIPO EN REITERACIÓN REAL CON LA MODALIDAD DE OFRECIMIENTO DE ESTUPEFACIENTES -TESTIMONIO IUE: 2-13958/2020” (IUE: 553-31/2020).

El tribunal se pronunció en virtud del recurso de reposición y apelación, -en subsidio- interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión de la jueza Larrieux que dejó con arresto domiciliario al único privado de libertad de la causa.

El fallo de Larrieux dispuso la sustitución de la medida cautelar de “prisión preventiva impuesta al Sr. AA por medida cautelar limitativa de la libertad consistente en el arresto domiciliario total con colocación del dispositivo electrónico de monitoreo bajo contralor de OSLA y de la Seccional 2º de San Carlos”. La misma magistrada dispuso, además, que la seccional 2º de San Carlos “deberá revisar una verificación diaria sobre el cumplimiento de la medida cautelar en el domicilio del imputado con informe inmediato a la Sede en caso de incumplimiento de la medida. Dispónese el cierre de fronteras respecto de AA”.

Fiscalía

El ministerio Público, al interponer el recurso, afirmó que en el caso existió un avance de la investigación, que las pericias se hicieron (más de 50 celulares) y se han tomado muchísimas declaraciones vinculadas a los distintos imputados.

Respecto del único detenido, la fiscalía aseguró que en este caso no solo existe riesgo de fuga sino también un riesgo procesal para las víctimas. “La Defensa no ha negado de que el Sr. AA tenga negocios, o que se ocupara de conseguir ciudadanía paraguaya a personas que quisieran residir allí y viajaba a Paraguay. El riesgo de fuga está latente porque está vinculado a Paraguay; d) respecto a las víctimas, es fundamental su protección, más allá de la declaración de BB, la víctima tiene su derecho ante el Tribunal, así como también su tiempo. Es fundamental mantener la medida cautelar de Prisión Preventiva.

Fallo

El tribunal de apelaciones confirmó el fallo de la jueza Larrieux por no considerar “de recibo” los agravios formulados por la fiscalía.

“La Sala no puede dejar de observar que ha existido un azaroso avance de la investigación, que sin desconocer su complejidad, no parece de modo alguno tener un próximo fin (..) Entonces, que es decisión de la Fiscalía establecer la estrategia que seguirá en juicio, y a quienes imputará dentro de una misma causa, no puede significar un “pase libre” en desmedro de los derechos de los imputados. Las dificultades a la hora de realizar las pericias y las eventuales irregularidades mencionadas en la audiencia no pueden justificar prolongar la privación de libertad indefinidamente. Y siendo así, los riesgos procesales, deben ser ponderados considerando también estos parámetros”, señala el fallo. “Que la prisión preventiva pueda extenderse por un máximo de hasta dos años, no significa que la Fiscalía pueda libremente tomarse ese plazo o dar por hecho que será autorizado”, dijo el tribunal.