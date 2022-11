Tribunal de apelaciones mantiene fallo que condena al MSP a suministrar un medicamento a paciente de Maldonado

El tribunal de apelaciones en lo civil de 2º turno de Montevideo mantuvo un fallo en primera instancia que había condenado al Ministerio de Salud Pública a suministrar a un paciente de Maldonado el medicamento Tafamidis (Vyndaqel) de acuerdo a las indicaciones del equipo médico tratante.

Si bien el fallo en primera instancia fue resuelto en contra del estado, los abogados interpusieron un recurso de apelación por entender que el MSP fue condenado a suministrar un medicamento de alto costo no registrado en el país.

Según los abogados ministeriales, la condena implicó el desconocimiento de la importancia del registro de medicamentos, deber impuesto por el legislador y regulado por la Ley 15.443 que establece que el MSP no tiene por cometido dispensar medicamentos. La condena desconoce la importancia del registro de medicamentos cuyo fin es evaluar la seguridad y eficacia de los mismos, sostuvieron. Por último, los abogados del MSP remarcaron que la demandante no pudo probar que carecía de los medios financieros necesarios para adquirir el fármaco ordenado por el equipo medico que la atendió.

Amiloidosis cardíaca

Por su parte, la actora del juicio calificó de “ilegítimos” los actos y omisiones del MSP consistentes en la negativa a suministrarle o prestarle asistencia financiera para la cobertura del medicamento de alto costo Tafamidis (“Vyndaqel”) prescripto por su médica cardióloga tratante en AEPSM, Dra. Alejandra Martins, para combatir la enfermedad que le fuera diagnosticada de amiloidosis cardíaca por transtiretina de causa señil o genética como única opción terapéutica en el estadio actual de su enfermedad.-

Un informe del pasado 6 de agosto coincidente con otro similar de dos días antes explicó que se trata de una paciente de 76 años que padece de estenosis aórtica moderada, calcificada, insuficiencia cardíaca por causa de amiloidosis cardíaca por transtiretina.

El mismo informe agregó que el medicamento Tafamidis es el tratamiento específico de la amiloidosis ya que detiene la progresión de la enfermedad, disminuye internaciones y mortalidad.

Costo

Fue probado con la respuesta al oficio nro. 436/2022 librado a Laboratorio Pfizer, que el precio del medicamento Tafamidis (“Vyndaqel 20 mg x 30 unidades) tiene un precio de $ 159.001,14 más impuestos.

Según copia de recibo de pago de jubilación percibida por AAA como jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias percibe por dicho concepto la suma líquida mensual de $ 133.298. Según la historia laboral de paciente de quien dijo ser su cónyuge, no cuenta registro alguno. A su vez, conforme al certificado notarial emitido el 15/VIII/2022 la parte actora y su cónyuge se encuentran separados de bienes y el bien inmueble de la localidad catastral Maldonado, es propiedad de ésta última, careciendo AAA de bienes inmuebles en su patrimonio.