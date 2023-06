Tribunal de apelaciones volvió a condenar al MSP a proporcionar un medicamento a paciente de Maldonado

Nuevamente, un tribunal de apelaciones condenó el 1º de junio al Ministerio de Salud Pública a suministrar un fármaco prescrito por el médico tratante de un paciente de 69 años de Maldonado que concurre al Hospital “Dr Elbio Rivero” de la ciudad de Maldonado.

Las actuaciones se refieren a un paciente de 69 años de edad a quien, en octubre de 2022, se le diagnosticó la enfermedad Macroglobulinemia de Waldentrom del subtipo de linfoma no Hodgkin.

Los médicos tratantes advirtieron que el tratamiento requiere con urgencia terapia de combinación con Rituximab para asociar a Ciclofosfamida y Dexametasona (RCD), cada 21 días por seis ciclos, pues de lo contrario, la dolencia progresará rápidamente y en poco tiempo, el reclamante fallecerá.

La jueza de primera instancia en lo civil de 7º turno dictó, el pasado 14 de febrero, una sentencia condenatoria contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos para que, de urgencia, suministraran el fármaco determinado por el médico tratante.

Pese a la advertencia médica, los abogados del ministerio interpusieron un recurso de apelación argumentando que el Ministerio de Salud Pública no actuó de forma ilegítima.

Patología poco frecuente

Según el MSP, la condena versó sobre un medicamento no registrado para la patología del actor, la cual es muy poco frecuente, lo que contraviene y desconoce lo dispuesto por la legislación vigente, obligándolo a incumplir con normativa que el mismo debe sancionar.

A su juicio, el MSP no tiene atribuciones como órgano dispensador de medicamentos, sino que tiene a su cargo la emisión de decisiones generales que contemplen el principio de igualdad, lo que se ha efectivizado en forma legislativa y reglamentaria.

En definitiva, solicitó que se revoque la recurrida y fuera desestimada la demanda en todos sus términos.

El abogado del paciente respondió afirmando que el derecho a la vida y a la salud no pueden ser limitados por ninguna razón y menos por cuestiones formales como la inclusión para cierta patología o cierta etapa de la misma, siendo que quien cuenta con dinero podrá adquirir Rituximab libremente sin importar si la patología que se padece se encuentra en el FTM o no.

Hechos

El accionante tiene 69 años y padece la enfermedad Macroglobulinemia de Waldentrom (subtipo de linfoma no Hodgkin), cuyo tratamiento requiere con urgencia terapia de combinación con Rituximab para asociar a Ciclofosfamida y Dexametasona (RCD), cada 21 días por seis ciclos, pues de lo contrario, la dolencia progresará rápidamente y en poco tiempo (unos meses), el reclamante fallecerá.

El citado tratamiento tiene una alta tasa de respuesta de 83%, con sobrevida libre de progresión a dos años del 80% en pacientes respondedores, con excelente tolerancia y buen perfil de seguridad para pacientes sintomáticos con Macroglobulinemia de Waldentrom

El tribunal sostuvo que tampoco fue controvertido el alto costo del fármaco y que el accionante carece de recursos suficientes para su compra, circunstancia que aparece indubitable ni bien se coteja el precio total del fármaco, 22.281,55 pesos con los ingresos acreditados del paciente. El tribunal condenó al Ministerio de Salud Pública.