“Turismo y emergencia social vs. los caprichos de la política”, por Alberto Prandi

Es muy posible que para cuando se publique esta nota ya se haya definido la designación del nuevo Ministro de Turismo pero sería bueno que algún día se utilicen criterios de idoneidad y no del número de votos que tengan los integrantes de una lista en particular.

La actividad turística ha sufrido y mucho en el mundo, nuestro país no fue la excepción, durante todo este período de excepción que mutiló la posibilidad de desarrollar el permanente intercambio de visitantes entre los diferentes destinos, se afectaron dramáticamente todas las

estructuras. Las distintas empresas vinculadas al Turismo fueron impactadas, muchas debieron cerrar, otras se endeudaron y debieron reconvertirse para subsistir esperando las distintas y siempre postergadas aperturas. Esto significó la pérdida de millones de puestos de trabajo y los

Estados, dejaron de recibir los enormes ingresos que esta actividad les generaba.

Todos los sabemos, es demasiado obvio, entonces porque no actuamos en consecuencia designando a una persona que pueda acompañar y liderar la recuperación de un sector fundamental para el Uruguay?. Si la clase política sigue pensando que el Turismo y el cargo de Ministro son simplemente un coto de caza, se seguirá bastardeando una cartera que sólo sirve para cumplir con cuotas o compromisos de los Gobiernos de turno, sin solución de continuidad, manteniéndolo como siempre como un Ministerio secundario.

Es entonces que pienso en ARNALDO NARDONE, fue Presidente de Icca, Organismo mundial encargado de la organización de convenciones y congresos, también titular del mismo a nivel Latinoamericano, Director de Marketing y Ventas de la Región Cono Sur para los Hoteles Radisson Latinoamerica, Director de turismo de Canelones, cuenta con múltiples masters y reconocimientos a nivel mundial. Pertenece además al Partido Colorado que es quien tiene en sus manos la designación del nuevo Ministro. Es entonces que todos debemos preguntarnos, que están esperando para llamarlo. Alberto F. Prandi, Agosto 21 de 2021.