Un avión de Aerolíneas no pudo aterrizar y debió volver a Aeroparque; este lunes luego de cuatro intentos lo logró

Los responsables de la terminal aérea explicaron que las dificultades estuvieron motivadas en factores meteorológicos y no en limitaciones técnicas de Laguna del Sauce

La emisora FM Gente informó este lunes que un vuelo de la empresa Aerolíneas que despegó el domingo de la capital argentina hacia Punta del Este, realizó cinco intentos de aterrizaje y tras una hora sobrevolando, debió volver a Aeroparque.

Según el testimonio de los pasajeros, a bordo del avión se vivieron momentos de tensión y nervios ya que no lograban tener información exacta de lo que estaba ocurriendo y el porqué de los intentos fallidos de tocar tierra en Maldonado.

Tras la vuelta a Aeroparque pasaron la noche en la terminal aérea y en la mañana del lunes, con otra tripulación, el avión despegó 6.50 nuevamente con destino a Punta del Este.

En esta ocasión fueron cuatro los intentos para aterrizar y lo lograron cuando ya los pasajeros estaban pensando en que regresarían a Buenos Aires.

Algunos pasajeros manejaron la información de que problemas de luces y radar podrían haber influido, pero ni la compañía ni autoridades les dieron explicaciones de los inconvenientes.

El tiempo

No obstante, la emisora consultó a los responsables del aeropuerto que explicaron que en ambas jornadas las dificultades estuvieron motivadas en factores meteorológicos y no en limitaciones técnicas de Laguna del Sauce. Por el contrario, afirmaron que la terminal está trabajando con toda la tecnología y elementos sin problemas.

Para completar el cuadro, afirmaron que al ingresar a la terminal aérea de Laguna del Sauce había una única funcionaria en migraciones que “no daba abasto” con los trámites y recepción de documentación de los viajeros. De hecho, afirmaron, la mayoría salió del aeropuerto sin que se les exigieran los controles sanitarios y las documentaciones requeridas para ingreso al país no fueron controladas.