“Un dato más”, por Danilo Arbilla

No es un buen dato para el gobierno que en un mes la aprobación de la gestión del Presidente, según Equipos, haya bajado 5 puntos – de 44 a 39 %- . El Frente lo festeja, aunque también cayó el porcentaje de desaprobación, de 40 a 38 %.

Los números reflejan específicamente lo que piensa la gente en diciembre. En buen romance, partes iguales para la CR y para el FA, y queda por ahí un 23 % clave, decisivo, que despierta apetencias, premuras, confusiones y errores de estrategia: ahí está la carta de triunfo y es hasta lógico que se atribulen.

Pero las elecciones no son ahora ni en el año que empieza. Sirven, sin embargo, para tener un retrato, una instantánea de lo que piensa la gente, pero por sobre todo son importante para observar las tendencias.

Un mes y una encuesta no marcan tendencia, por lo que el gobierno no debería preocuparse demasiado por los números en frío. Pero es una alerta; algo que tintinea.

Fue un mes arduo. Mediáticamente al oficialismo no le fue bien. Por eso la encuesta no debería sorprender, había una percepción en ese sentido; no veo mucha gente pero hago algunas rondas, llamémosle de elite, en base a entrevistas a personas clave – lideres de opinión, políticos oficialistas, de la oposición e independientes, periodistas, dirigentes gremiales- cuyas respuestas se ponderan en función de “donde esta”, que me enseñó a hacer Luis Alberto Ferreyra (el Pelado), hace muchos años. Son muy ilustrativas.

¿Por qué cae la imagen del presidente? Lo de los pasaportes y el custodio no hacen demasiado mella pese a la bulla de los frentistas. Ese es un tema bumerán. Que no se les vaya la lengua.

La interna blanca y el tema candidaturas le dañan: afecta su imagen de líder ya sea porque sienten que no estaría efectivamente por encima de todos o porque tienes sus “preferides” con algo de mal olfato al elegir y mucho de capricho y un poco de soberbia. Eso le desgasta dentro de su propio partido. Lo del Herrerismos y Laura Raffo ha caído mal en la interna hay quienes se han desilusionado y de rebote hasta le desean que le vaya mal a Heber por ese motivo. Todo feo.

Hay además muchas rencillas internas. Desde el Ejecutivo sienten que los parlamentarios blancos -diputados y senadores – no acompañan, no defienden y optan por lo políticamente correcto. Una fuente, “como costilla de bagual”, me dijo que Lacalle es el único presidente con dos cuerpos de Blandengues: el No.1 con uniforme encargado de su protección y otro batallón de “blandengues” en el Palacio Legislativo. No sé qué efecto ha tenido la gestión de Álvaro Delgado con los disputados.

Pero todo esto podría considerarse menor en el análisis: hay dos temas que no le generan el apoyo que deberían y hasta le juegan en contra: las reformas de la educación y la seguridad social. El presidente podría lavarse las manos, decir que no podía tirarse contra la oposición y los sindicatos; y que se jodan todos. Pero no lo hace porque cree que es que vital para el país, para los uruguayos y se la juega. Eso marca su estatura y relativiza las tendencias.

También bajó el rechazo (2 puntos); por lo que recojo en eso influyó imagen negativa, incluso entre frentistas, del presidente de FA, por un lado, y por el otro la difusión de información sobre la familia del presidente. Efecto bumerán: no tiene sustento ético ni profesional. “Deberíamos recordar cómo le fue a Justicia cuando publicó la foto de Lapido Díaz”, advirtió un “camarada”.