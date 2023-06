Un empate importante de la verde

Por Rodrigo “Chino” Fernández



Ituzaingó logra conseguir un resultado muy valioso en su visita a Juventud de Colonia en los 16avos de Final de la Divisional “A” de la Copa Nacional de Clubes.

El equipo del Parque San Rafael tuvo que viajar a Colonia el pasado domingo para verse frente a frente a Juventud de Colonia y fue un partido muy cerrado, con pocas chances en los arcos, pero jugado con la intensidad típica de una instancia tan determinante y terminaron en un 0-0 que le da ahora la gran chance a la “Verde” de poder hacerse fuerte en casa para seguir adelante en la Copa.

DETALLES

JUVENTUD DE COLONIA 0

ITUZAINGÓ 0

Cancha de Juventud

Árbitro Sebastián Montenegro de Tala

JUVENTUD (0): Johnatan Ricca, Juan Mariarena, Hugo Ferreira, Sebastián Noy, Juan Torres (Iván Álvez), Miguel González, Uriel Cioli, Jhonatan Moran (Mateo Aragusto),

Francisco Vega (Waldemar Acosta), Diego Díaz, Mariano Buenahora (Tomas Torres).

DT Horacio Cabrera

ITUZAINGÓ (0): Tomas de León, Matías González (Nicolás Giménez), Martin Manassi, Matías Barilko, Jonathan Alba, Alfredo Dinelli (Mauro Garrido), Leandro Balao (Facundo

González), Gabriel Etcheverria (Anderson Lima), Máximo Arismendi, Rodrigo Correa, Rafael Acosta (Juan Bayeto).

DT

Gonzalo Amarilla

Libertad logra venir con el triunfo desde Minas



Con un contundente 2-0 el equipo dirigido por Gabriel Alcoba da un paso muy fuerte al ganar como visitante al equipo de Barrio Olímpico en el marco del partido de Ida en la Copa Nacional de Clubes del Interior Divisional “A” en los 16avos de Final.

El actual Tetracampeón de Liga Mayor Libertad pasó primero en su Serie y ahora tuvo que enfrentar a Barrio Olímpico en esta instancia, y en el primer partido demostrando gran juego colectivo se quedaron con una victoria como visitante gracias a los goles de Agustín Hernández a los 38´ y Matías Tavares a los 58´ puso el definitivo 2-0.

DETALLES

BARRIO OLIMPICO DE MINAS 0

LIBERTAD DE SAN CARLOS 2

Estadio Walter Montero

Árbitros Jonatan Ramos, Gustavo Alonso, Yenifer Mogordoy de CanelonesInterior

BARRIO OLIMPICO (0): Braian Aguirre, Matías Piriz, Manuel Bitancurt, Eduardo Mieres, Agustín Gimeno (Rodrigo Beracochea), Facundo Salvarrey, Martin Goñi, Ignacio Moreira, Washington Chaine, Carlos Mezoña (Xavier Páez), Samuel Gómez

DT Pablo Alonso

LIBERTAD (2): Marcos Nieves, Sergio Montero, Bruno Pintos (Emiliano Saule), Camilo Miraglia, Cristian Patrón, Emiliano Suarez (Maximiliano Mega), Santiago Pérez, Facundo Suarez (Francisco Esquibel), Matías Tavares, Agustín Giosa (Josemil López), Agustín Hernández (Fabio González). DT Gabriel Alcoba

Goles ´38 Agustín Hernández, ´59 Matías Tavares (Libertad)

Cerrado empate en el Beverly Hills



En el partido de Ida de los 16avos de Final de la Divisional “B” de la Copa Nacional de Clubes entre Punta del Este vs Atlético Fernandino fue empate sin abrir el marcador 0-0, negocio para el Decano.

En la fría tarde de sábado se enfrentaron los dos clubes de nuestra Liga Mayor que compiten en la Divisional “B” de la Copa Nacional de Clubes y no pudieron sacarse ventaja, el equipo de Alejandro Lladó tuvo más chances, pero no pudo ser efectivo para sacar una ventaja que le permita ir con menos apremio al partido de visitante.

