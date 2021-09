Un expolicía es señalado como responsable de millonario hurto ocurrido en febrero en una chacra de La Barra

La Policía detuvo a un ex policía señalado como responsable del multimillonario robo sufrido por la participante de un reality show de la televisión montevideana. El caso se relaciona con el robo registrado en febrero pasado en una chacra de la zona rural de La Barra de donde el ahora detenido se llevó un botín compuesto por 120.000 dólares en efectivo, 2 lingotes de oro de 1 kilo, 200 monedas de oro y plata de diversas procedencias, valor y peso, un anillo y una cadena de plata.

La Policía no informó, tampoco la justicia ni la fiscalía, si el millonario botín fue recuperado y devuelto a sus propietarios. La chacra es propiedad de un ciudadano de nacionalidad estadounidense y de su esposa, una ciudadana uruguaya que en los últimos meses llegó a las etapas finales de un reality televisivo, hoy culminado. El hurto, según fuentes del caso, ocurrió cuando la propietaria de la finca se encontraba filmando uno de los capítulos del referido programa televisivo. El ladrón no solo conocía este detalle sino que, además, fue directo a la bóveda de seguridad cuya ubicación en el interior de la finca solo era conocida por pocas personas. El delincuente, queda claro, manejó información proporcionada por alguna persona que tenía conocimiento de lo que pasa en ese lugar.

Investigación

Los efectivos policiales seguían el rastro del sujeto sospechoso de haber llevado el multimillonario botín, en varios procedimientos registrados en los últimos meses.

Uno de ellos fue ejecutado el pasado 15 de julio en una finca de la calle Gregorio Sanabria del barrio Maldonado Nuevo de la capital fernandina. En el lugar fue intervenido un sujeto de iniciales J.I.L.P., oriental de 43 años quien, en el momento de ser detenido, tenía en su poder 600 gramos de marihuana, una planta de la especie cannabis y otros efectos.

El Ministerio Público lo acusó ante la justicia penal de turno al imputarle un delito de producción de sustancia estupefacientes. En la audiencia correspondiente de formalización, el juez competente dispuso la prisión preventiva por un lapso de 120 días, con cese automático salvo disposición en contrario.

Esas actuaciones continuaron el pasado 10 de setiembre cuando el sospechoso de cometer el multimillonario robo fue ubicado y detenido por personal policial en un procedimiento efectuado en el departamento de Rocha. En el mismo procedimiento fue incautada una camioneta.

En las ultimas horas este sujeto fue conducido ante la sede del juzgado penal de 4º turno de Maldonado. En la misma audiencia se dictó su prisión preventiva por los próximos 90 días al imputarle un delito de hurto especialmente agravado. El ex policía fue identificado como de iniciales G.D.L.P., de 53 años.