Un extranjero que vivía en Montevideo cumplirá prisión preventiva luego de estafar a dos personas de Maldonado

En el mes de julio, el Departamento de Estafas de la Zona Operacional V, recibió la denuncia de una mujer que había sido contactada por un hombre quien decía encontrarse en el extranjero, con el que entabló un vínculo, no se especifica de qué tipo. A través de charlas por redes sociales, el hombre le pidió que depositara dinero en una cuenta, ya que supuestamente le enviaría paquetes desde el exterior, a lo que la denunciante accedió (tampoco se informa qué contendrían los paquetes prometidos). Ante la insistencia del hombre, quien solicitaba que le enviara cada vez más dinero, la mujer sospechó que podría estar siendo víctima de una estafa, y decidió denunciar el hecho.



Otro más

Paralelamente, el 21 de agosto, se recibió una denuncia similar. Esta vez fue un hombre, que había sido contactado por una mujer a través de Facebook. Igual que en el otro caso, luego de entablar un vínculo, le solicitó que depositara una importante suma en dólares, para recibir un paquete desde el extranjero, a lo que éste accedió. Al percatarse de que era víctima de una estafa, radicó la denuncia en dependencias policiales.

La investigación determinó que un ciudadano extranjero de iniciales S.A., de 39 años y poseedor de antecedentes penales, radicado en Montevideo, no era ajeno al hecho. La Fiscal Letrada de Tercer Turno de Maldonado solicitó una orden de allanamiento para su domicilio. Allí se detuvo al implicado y se incautaron tres celulares, ciento cincuenta y seis mil novecientos sesenta pesos uruguayos y dos mil trescientos dólares estadounidenses (U$S 2.300).

Enterada la Fiscal actuante del resultado de los allanamientos, dispuso la conducción del detenido para su indagatoria. Finalizada esta instancia, se celebró una audiencia en la sede del Juzgado Letrado de 11er Turno, donde se dispuso la formalización de C.A. como autor de dos delitos de estafa en régimen de reiteración real en calidad de autor, disponiendo como medida cautelar la prisión preventiva por el lapso de ciento veinte días.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafa.

Se recuerda a toda la población mantener precaución en el acceso a cuentas bancarias por links, a las compras que se realizan por internet, y/o en caso de ser contactado vía whatsapp para recibir paquetes desde el exterior, solicitando dinero a cambio, manifestando ser algún familiar y/o amigo.

Los mencionados suelen ser medios y mecanismos utilizados para lograr acceder a información personal, contraseñas, acceso a cuentas bancarias que luego son utilizadas para estafar, sustraer dinero de otras cuentas o el robo de identidad para cometer fraudes.

Si eres víctima de este tipo de estafas o amenazas exigiéndote algún tipo de pago, denúncielo con las autoridades competentes.

Ante esta situación se recomienda:

Verificar el origen de la dirección de correo electrónico, llamada o mensaje recibido.

Verificar la autenticidad del movimiento bancario, sociedad o persona con la cual va a concretar alguna compra.

Corroborar con un familiar la situación planteada por el posible estafador.